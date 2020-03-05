https://static.news.ru/photo/8f6338f2-5eb5-11ea-8689-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Законопроект, по которому открыть общество с ограниченной ответственностью (ООО) или сменить его гендиректора можно будет только после заверения этих решений у нотариуса, позволит избежать регистрации фирм-однодневок и мошенничеств при смене руководителей ООО. Глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов уже направил проект этого закона на согласование в правительство.

Как сообщает «Парламентская газета», сейчас, чтобы изменить в учредительных документах ООО сведения о руководителе, который может действовать от имени юрлица без доверенности, новый начальник может прислать лишь уведомление с электронной подписью.

По словам Кутепова, законопроект вводит обязанность общего собрания участников ООО или совета директоров нотариально заверять своё решение о наделении нового руководителя полномочиями. Заверять у нотариуса необходимо будет и единоличное решение учредителя. Для борьбы с фирмами-однодневками решение об открытии ООО также должно быть нотариально заверено.

Как писал NEWS.ru, популярность в России фирм-однодневок постепенно снижается. На 2019 год их осталось в РФ около 187 тысяч — меньше 5% от общего числа работающих компаний. По словам главы ФНС, страна взяла курс на легализацию финансовой деятельности. После принятия закона о самозанятых более 60 тысяч человек начали работать в новом для себя статусе. Больше всего подобных граждан фиксируется в столице, Подмосковье, Татарстане и Калужской области.