https://static.news.ru/photo/0d199e6a-5652-11ea-b75f-fa163e074e61_660.jpg Фото: АО

В 2019 году российским и зарубежным потребителям компания «Русский уголь», входящая в группу «Сафмар», отгрузила 5,2 млн тонн каменного угля. Годом ранее этот показатель был на уровне 4 млн тонн.

В пресс-службе «Русского угля» рост отгрузок объяснили вхождением в состав компании разреза Кирибинский (Хакасия), а также увеличением поставок с разрезов Степной (Хакасия) и Саяно-Партизанский (Красноярский край).

Всего в состав «Русского Угля» входят семь угольных разрезов, на которых работают более 4,3 тыс. человек.

Как писал NEWS.ru, промышленно-финансовая группа «Сафмар» российского бизнесмена Михаила Гуцериева получила право на транспортировку первой партии нефти в объёме 30 тыс. тонн Мозырскому НПЗ в Белоруссии. Представители предприятия из РФ сообщили, что поставки углеводородов уже начались. До настоящего времени чёрное золото поступало в республику из РФ только на новополоцкий НПЗ «Нафтан». Мозырскому НПЗ сырьё ещё не приходило.