Россияне потеряют «зарплаты в конвертах» из-за коронавируса

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Работники предприятий малого и среднего бизнеса по итогам нерабочего апреля потеряют так называемые зарплаты в конверте. Такого мнения придерживается заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Плеханова Дмитрий Завьялов.

Если человек получал 20 тысяч рублей официально и 20 тысяч рублей в конверте, то конверт он потеряет, — сообщил РИА Новости эксперт.

Он добавил, что в России от двух до пяти миллионов человек, занятых в секторе малого и среднего предпринимательства, работают без оформления трудовых отношений или часть зарплаты получают в «конверте». Завьялов ожидает, что часть работающих в этом секторе всё же потеряют работу. Вместе с тем он прогнозирует их скорое возрождение по мере нормализации ситуации.

Малый бизнес имеет тенденцию возрождаться из пепла так же быстро, как и ликвидироваться. Как только ситуация хоть немного нормализуется, на место закрытых компаний придут другие, — сказал заведующий кафедрой.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин заявил, что в стране нерабочие дни будут продлены до 30 апреля с сохранением зарплаты. По его словам, угроза распространения коронавируса в РФ сохраняется, пик эпидемии ещё не пройден. Глава государства подчеркнул, что нерабочая неделя дала выиграть время для упреждающих действий по борьбе с эпидемией. По его словам, в России удаётся оградить от угрозы коронавируса людей старшего поколения. Российский президент также отметил, что власти не допустили вспышки эпидемии в детских садах и школах.

По данным на 2 апреля, в мире более 937 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 194 тысяч выписаны из больниц, более 47 тысяч скончались.

В России — 3548 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, более 230 человек уже выписаны из больниц, при этом часть заболевших проходят лечение дома, 30 умерли. На Москву приходится 2475 случаев, 140 человек выписаны, 19 скончались.