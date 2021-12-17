Президент России намерен разобраться с чёрным рынком лицензирования СРО

Российский президент Владимир Путин намерен разобраться с саморегулируемыми организациями (СРО), предоставляющими с 2009 года строительным компаниям допуск к инженерному и архитектурному проектированию, строительству, реконструкции и капремонту. Такой порядок был принят по инициативе предпринимателей взамен государственного лицензирования, сообщает РБК.

С 2016 года в системе СРО была проведена реформа, в ходе которой была обнаружена значительная утечка денежных средств на счета банков с отозванными лицензиями. Президент пообещал разобраться с чёрным рынком членства в СРО. Путин отметил, что передача полномочий лицензирования общественным организациям привела к негативным последствиям, а именно — к появлению чёрного рынка лицензий.

В итоге такая активная наступательная позиция привела к тому, что часть этих полномочий передана. Теперь вы говорите, что это приводит к негативным последствиям, приводит к тому, что был создан чёрный рынок вот этих разрешений и бумажек, что приводит к тому, что, получая эту бумажку несчастную, ее в руки берут те, кто на самом деле компетенциями соответствующими не обладает и начинает торговать этой бумажкой и задирать ещё цену на строительство, потому что куча посредников появляется... Вот мы займемся этим, — добавил он.

Ранее сообщалось о новых стандартах строительства в России, упразднении старых ненужных норм ГОСТа и снятии ограничений на применение новых материалов и конструкций. Все это позволит сократить инвестиционно-строительный цикл возведения зданий на 30%.