Re:Store начала ввозить MacBook и iPhone в РФ по параллельному импорту Магазины re:Store с июня начали ввозить продукцию Apple по параллельному импорту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Магазины компании re:Store, специализирующиеся на продаже продукции Apple, с июня начали ввозить iPhone и MacBook по параллельному импорту, пишет РИА Новости. Представители конгломерата Inventive Retail Group (куда входит re:Store, Nike и Lego) в разговоре с журналистами агентства уточнили, что в магазинах представлены товары, которые ввезли на территорию РФ до марта 2022 года.

Сеть магазинов re:Store делает все возможное, чтобы обеспечить полный ассортимент товаров, которые клиенты привыкли видеть в магазинах сети. На сегодняшний день в магазинах представлена техника как ввезенная до марта 2022 года, так и техника, которая была привезена на территорию РФ в июне 2022 года, — сообщили в компании.

Сотрудники отечественного маркетплейса Wildberries также подтвердили ввоз и продажу техники от Apple по параллельному импорту.

Ранее Росаккредитация опубликовала отчет, согласно которому в России зарегистрированы 75 групп товаров по параллельному импорту. Налажены поставки электроники и запчастей, началась сертификация товаров, включая продукцию Apple, Sony, Samsung, Bosсh и других марок. По мнению экспертов, Россия наладила логистические цепочки для поставок и сможет в условиях санкций обеспечить себя необходимыми товарами. Этому способствовало в том числе и снижение нагрузки на бизнес.