Путин поручил упростить строительные нормы

https://static.news.ru/photo/241ef0ea-c78c-11eb-bae5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил членам правительства и депутатам Госдумы до 25 июня подготовить и принять ряд законопроектов, которые упростили бы строительные согласования и подключение к техническим сетям. Об этом говорится в президентском поручении на сайте Кремля.

Рекомендовать Госдуме обеспечить совместно с правительством РФ принятие проектов федеральных законов, предусматривающих упрощение порядка подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, установление исчерпывающего перечня согласований, необходимых для осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства, а также совершенствование порядка установления приаэродромных территорий, — говорится в поручении Путина.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Путин сообщил , что с 1 сентября перестанут быть обязательными около четырёх тысяч строительных норм и правил. Таким образом, в строительстве останется только три тысячи норм, «но и здесь ещё есть резервы для упрощения», отметил президент.

Владимир Путин ранее также призвал правительство «зачистить» строительные нормы и правила (СНиП) и навести порядок в ведении строительной документации. Такие меры должны быть приняты, чтобы не давать возможность затягивать возведение различных объектов. В ходе совещания по вопросу открытия медицинских центров Минобороны в российских субъектах российский лидер рассказал, что уже обсуждал строительство медицинского центра с одним из губернаторов. По словам Путина, чиновник говорил о том, что нужно не менее года на проектирование и ещё два года на строительство.