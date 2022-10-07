Производитель бумаги SvetoCopy продал бизнес в России за $420 млн

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Американская компания — производитель бумаги SvetoCopy Sylvamo завершила сделку по продаже бизнеса в России, сказано в сообщении на сайте фирмы. Теперь обладателем российских предприятий SvetoCopy стал «ПАЛП Инвест». Отечественная фирма занимается производством бумаги санитарно-гигиенического назначения в России. Уточняется, что бизнес был продан за $420 млн, однако после перевода валюты и уплаты комиссии за транзакции американская фирма получила $390 млн.

Мы приняли принципиальное решение уйти из России и считаем, что Pulp Invest — лучший вариант для наших российских коллег и активов. Мы намерены использовать $325 млн выручки для погашения долга, — заявил исполнительный директор SvetoCopy Жан-Мишель Рибьер.

О решении SvetoCopy уйти из России стало известно еще в мае текущего года. Главный актив предприятия в России — Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат, который находится в Ленинградской области.

Ранее топ-менеджеры типографий рассказали, что предприятия, где производится набор и печатание изданий, столкнулись с дефицитом оборудования из-за санкций и отказа производителей из Европы, Северной Америки и Японии поставлять в Россию оборудование и запчасти. По их словам, примерно 90% техники произведено в недружественных странах, из-за чего типографиям грозит остановка производства.