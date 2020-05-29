Предприниматель назвал авторов нового порядка увольнения некомпетентными

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Управляющий партнёр компании Management Development Group Inc Дмитрий Потапенко раскритиковал законопроект по новым правилам увольнения в период пандемии.

В документе указано, что работодатель может прекратить трудовые отношения с сотрудником только по соглашению сторон или по инициативе работника, сообщает «МК».

Авторы проекта абсолютно не понимают, как функционирует рынок труда, как выстраиваются трудовые отношения. Его реализация подстегнет теневую занятость, — считает Потапенко.

По его словам, технологически невозможно, чтобы люди не работали, но при этом получали зарплату, поскольку компании должны иметь деньги, которых в обозримом будущем не будет.

Впрочем, в России лица, принимающие решения, редко отличались высокой квалификацией. Они по-прежнему думают, что булки растут на деревьях, — считает Потапенко.

Эксперт спрогнозировал закрытие в России 80% малого бизнеса и появление около 8 млн безработных. Об этом Потапенко рассказал в интервью NEWS.ru.

Ранее генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева заявила, что мерами государственной поддержки для малого и среднего бизнеса смогут воспользоваться только 9% предприятий. Она отметила, что Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) показал себя неэффективным.