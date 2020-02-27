https://static.news.ru/photo/fc65899a-5902-11ea-adea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Slavomir Kubes/CTK/Global Look Press

Союз российских пивоваров (СРП) направил письмо в Министерство финансов РФ с просьбой ужесточить требования к составу производимого в стране пива. По мнению специалистов организации, необходимо закрепить для производителей возможность заменять зерном только до 20% солода.

При этом будущий техрегламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предполагает замену 50% солода. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Председатель правления СПР Даниил Бриман, чьё мнение приводится в письме, указал, что производители используют солодовые экстракты вместо зерна лишь для снижения себестоимости пива. Это порождает нездоровую конкуренцию в отрасли, считает Бриман.

Ранее NEWS.ru сообщал, что СРП обратился к министру финансов России Антону Силуанову с просьбой установить минимальную розничную цену на пиво. Цель такого регулирования, по замыслу производителей, — борьба с теневым рынком, ценовым демпингом и некачественной продукцией. Некоторые эксперты считают, что ситуацию с ценами менять не надо, но большинство согласны с тем, что точка кипения пройдена, и внутренний рынок нужно как следует отрегулировать.