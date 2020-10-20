Олег Тиньков исключил продажу акций TCS Group для оплаты штрафа в США

https://static.news.ru/photo/79b15a4c-12a7-11eb-be06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предприниматель Олег Тиньков не видит необходимости продавать акции головной компании TCS Group для того, чтобы оплатить возможный штраф по налоговым претензиям США. Он подчеркнул, что у него и так достаточно средств для этого.

Продавать акции, чтобы заплатить штраф США за мои «ошибки молодости», мне не нужно, — написал он в Instagram.

В феврале 2020 года Тинькову были предъявлены претензии в нарушении налогового законодательства США. Утверждается, что в 2013 году при отказе от американского гражданства он предоставил заведомо ложную информацию о своих активах.

Бизнесмен также заявил, что не намерен продавать «Тинькофф» — лучшую, по его мнению, частную компанию страны. Её стоимость, уверен Тиньков, в 2022 году может вырасти до $10 млрд.

Ранее стало известно, что сорвалась сделка по покупке «Яндексом» TCS Group. О прекращении переговоров стороны объявили 16 октября. Как сообщал NEWS.ru, один из топ-менеджеров IT-компании назвал виновным в этой неудаче именно Тинькова.