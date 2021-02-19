«Норникель» не будет оспаривать взыскание 146,2 млрд рублей

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«Норникель» не планирует обжаловать решение суда о взыскании 146,2 млрд рублей за ущерб, нанесённый окружающей среде от разлива топлива на норильской ТЭЦ-3 в мае 2020 года. В компании приняли решение выплатить требуемую сумму.

После тщательного рассмотрения судебного решения и на основании рекомендаций внутренних и внешних экспертов компания приняла решение не подавать апелляционную жалобу. Мы приветствуем такое решение, поскольку оно позволит компании двигаться дальше, — цитирует пресс-служба председателя совета директоров «Норникеля» Гарета Пенни.

Ранее старший вице-президент «Норникеля» по устойчивому развитию Андрей Бугров сообщил, что выплата будет происходить за счёт сокращения прибыли и соответствующего снижения дивидендов.

Авария в Норильске произошла 29 мая 2020 года. Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента. В результате из хранилища вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Сотрудники ТЭЦ задержаны, возбуждено уголовное дело. Росприроднадзор оценил нанесённый окружающей среде ущерб почти в 148 млрд рублей. С этой оценкой не согласились в «Норникеле». Представители компании заявляли, что потратили на ликвидацию разлива топлива около 8 млрд рублей.

Как писал NEWS.ru, «Норникель» усвоил урок с разливом топлива в Норильске и впредь вопросам экологии будет уделять больше внимания, в том числе в финансовом плане. Об этом заявил глава компании Владимир Потанин. По его словам, значительный штраф говорит в первую очередь о том, насколько серьёзно государство относится к экологическим вопросам. Потанин также подчеркнул, что «Норникель» в ближайшие годы потратит более 350 млрд рублей на вопросы экологии и промышленной безопасности, а также для устранения последствий аварии.