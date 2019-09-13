На этот раз Московский финансовый форум утратил свой бизнес-формат: большинство спикеров — чиновники, госслужащие и представители крупных корпораций, а предпринимателей на площадке всё меньше. Ситуация может негативно отразиться на результатах и практической значимости форума. Об этом News.ru рассказали участники столичного мероприятия и опрошенные эксперты.

Форум проходил 12–13 сентября в Манеже, став дискуссионной площадкой по вопросам финансово-экономической политики страны. Его нынешняя тема: «Российская экономика: возможности для опережающего развития». Организаторы — Минфин РФ и правительство Москвы.

Среди участников мало предпринимателей и много чиновников, которые никогда, по сути, бизнесом не занимались. О чём с ними можно говорить? Микрофон давали менеджерам крупных корпораций. Но мне было бы куда интереснее узнать мнение среднего и мелкого предпринимателя, как у него обстоят дела на самом деле. Этого я здесь, к сожалению, не услышал, — поделился своим мнением с News.ru. участник форума, пожелавший остаться неназванным.

На площадке заявлены выступления более 200 спикеров. Среди них — представители банковского сектора и крупных корпораций, члены Госдумы и общественные деятели, министры, главы санитарных и контролирующих органов, аудиторы и др. Свои мнения высказали главы регионов России, представители Министерства финансов из Белоруссии, Нидерландов, члены руководства Международного валютного фонда в РФ. Среди участников от бизнеса — лидеры в отраслях нефтегазовой промышленности, сельского хозяйства, транспорта, алкопрома и др.

mff.minfin.ru

Но гость Мосфинфорума отмечает и его положительные стороны.

Это мероприятие подойдёт для бизнесменов, которым нужно встретиться с крупными российскими чиновниками, но у них этого по какой-то причине сделать не получается. Тут для него все доступны, включая премьер-министра Дмитрия Медведева, — рассказал собеседник.

Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский в беседе с News.ru отметил, что форум направлен прежде всего на представление государственной политики в области управления экономикой, взаимодействие с крупным бизнесом. Это отражает существующую систему доминирования госсектора в стране и в основном административного, ведомственного воздействия на хозяйственные процессы. Во главу угла выступлений в Манеже ставятся нацпроекты, макроэкономическое регулирование, финансово-бюджетная политика, объясняет эксперт.

Показательно, что негосударственный бизнес в целом, включая малое и среднее предпринимательство, практически не представлен на форуме, не имеет возможности проявить свои позиции и интересы в дискуссиях, «достучаться» до чиновников. Это и отражает его место в экономической системе России и чётко проявляет приоритеты властей. Иван Капустянский ведущий аналитик Forex Optimum

Аналитик убеждён, что обсуждаемые мероприятия, перспективы не могут быть эффективно реализованы без массового задействования частного предпринимательства, учёта его интересов, преодоления многочисленных административных, правовых, финансовых препятствий в его полноценном участии в экономике. В этом, очевидно, проявляется одно из основных ограничений и в результативности форума, его практической значимости, заключил эксперт.

Сергей Булкин/News.ru

Эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский считает, что в последнее время такие площадки потеряли своего потребителя.

Изначально подобные мероприятия, как известно, видят как диалог между производителем некой услуги, инвестиции и т.п. и её потребителями. Но ввиду того, что экономика РФ в последние годы в ответ на так называемые внешние угрозы стремительно «огосударствляется», «производителем» финансово-экономических концепций и их «потребителем» становятся, по сути, различные ветви власти. Владимир Рожанковский эксперт Международного финансового центра

В качестве примера собеседник обращает внимание на участие в текущем мероприятии столичной мэрии, занятой градостроительными процессами и не имеющей отношения к экономической тематике применительно ко всей России. Указанные недочёты и ошибки делают подобные площадки практически бессмысленными, делает вывод финансист.

На организацию и проведение прошлого форума Минфин потратил 50 млн рублей, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее, и почти в 5 раз больше, чем в 2016 году, говорится на сайте госзакупок. В свою очередь, Департамент экономической политики и развития города Москвы в 2016–2017 годах выделял на эти цели по 95,7 млн рублей. Также имеются многомиллионные спонсорские отчисления от представителей крупного бизнеса.

Форумы бывают разные, например созданные специально для бизнесменов, где предприниматели могут наладить связи и обсудить насущные проблемы, однако нынешний — явно не из их числа. По крайней мере, его официальная часть: важнейшей стороной подобных встреч является возможность общения с интересными личностями в кулуарах. Геннадий Николаев эксперт Академии управления финансами и инвестициями

Эксперт не видит необходимости в «перестройке» формата под более бизнес-ориентированный: площадка, где чиновники смогут отчитываться о своей работе и отвечать на насущные вопросы, необходима так же, как и форум, созданный «бизнесменами для бизнесменов».