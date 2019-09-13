На этот раз Московский финансовый форум утратил свой бизнес-формат: большинство спикеров — чиновники, госслужащие и представители крупных корпораций, а предпринимателей на площадке всё меньше. Ситуация может негативно отразиться на результатах и практической значимости форума. Об этом News.ru рассказали участники столичного мероприятия и опрошенные эксперты.
Форум проходил 12–13 сентября в Манеже, став дискуссионной площадкой по вопросам финансово-экономической политики страны. Его нынешняя тема: «Российская экономика: возможности для опережающего развития». Организаторы — Минфин РФ и правительство Москвы.
Среди участников мало предпринимателей и много чиновников, которые никогда, по сути, бизнесом не занимались. О чём с ними можно говорить? Микрофон давали менеджерам крупных корпораций. Но мне было бы куда интереснее узнать мнение среднего и мелкого предпринимателя, как у него обстоят дела на самом деле. Этого я здесь, к сожалению, не услышал, — поделился своим мнением с News.ru. участник форума, пожелавший остаться неназванным.
На площадке заявлены выступления более 200 спикеров. Среди них — представители банковского сектора и крупных корпораций, члены Госдумы и общественные деятели, министры, главы санитарных и контролирующих органов, аудиторы и др. Свои мнения высказали главы регионов России, представители Министерства финансов из Белоруссии, Нидерландов, члены руководства Международного валютного фонда в РФ. Среди участников от бизнеса — лидеры в отраслях нефтегазовой промышленности, сельского хозяйства, транспорта, алкопрома и др.
Но гость Мосфинфорума отмечает и его положительные стороны.
Это мероприятие подойдёт для бизнесменов, которым нужно встретиться с крупными российскими чиновниками, но у них этого по какой-то причине сделать не получается. Тут для него все доступны, включая премьер-министра Дмитрия Медведева, — рассказал собеседник.
Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский в беседе с News.ru отметил, что форум направлен прежде всего на представление государственной политики в области управления экономикой, взаимодействие с крупным бизнесом. Это отражает существующую систему доминирования госсектора в стране и в основном административного, ведомственного воздействия на хозяйственные процессы. Во главу угла выступлений в Манеже ставятся нацпроекты, макроэкономическое регулирование, финансово-бюджетная политика, объясняет эксперт.
Аналитик убеждён, что обсуждаемые мероприятия, перспективы не могут быть эффективно реализованы без массового задействования частного предпринимательства, учёта его интересов, преодоления многочисленных административных, правовых, финансовых препятствий в его полноценном участии в экономике. В этом, очевидно, проявляется одно из основных ограничений и в результативности форума, его практической значимости, заключил эксперт.
Эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский считает, что в последнее время такие площадки потеряли своего потребителя.
В качестве примера собеседник обращает внимание на участие в текущем мероприятии столичной мэрии, занятой градостроительными процессами и не имеющей отношения к экономической тематике применительно ко всей России. Указанные недочёты и ошибки делают подобные площадки практически бессмысленными, делает вывод финансист.
На организацию и проведение прошлого форума Минфин потратил 50 млн рублей, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее, и почти в 5 раз больше, чем в 2016 году, говорится на сайте госзакупок. В свою очередь, Департамент экономической политики и развития города Москвы в 2016–2017 годах выделял на эти цели по 95,7 млн рублей. Также имеются многомиллионные спонсорские отчисления от представителей крупного бизнеса.
Эксперт не видит необходимости в «перестройке» формата под более бизнес-ориентированный: площадка, где чиновники смогут отчитываться о своей работе и отвечать на насущные вопросы, необходима так же, как и форум, созданный «бизнесменами для бизнесменов».
Безусловно, властям стоит проводить подобные встречи и для бизнесменов, но и бизнесменам стоит брать пример с западных предпринимателей и уделять больше внимания созданию инициативных групп и лоббированию своих интересов, — подчеркнул Николаев.