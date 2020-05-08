Миллиардер предложил заблокировать российские города

Четвёртый по богатству российский миллиардер Алексей Мордашов предложил на время пандемии коронавируса закрыть города, в которых находятся предприятия принадлежащей ему сталелитейной и горнодобывающей компании «Северсталь».
Обращение было адресовано губернаторам Вологодской и Мурманской областей, республик Коми и Карелия. Об этом
При этом в компании предложили свою помощь регионам, а требование карантина объяснили тем, что несут ответственность за их социальную стабильность.
Ранее NEWS.ru сообщал, что полный карантин на 60 дней требуется ввести в России из-за распространения коронавируса, необходимо отказывать иностранцам во въезде и не проводить массовые мероприятия. С таким заявлением в начале марта выступил бизнесмен Олег Дерипаска. По мнению миллиардера, без названных мер не получится остановить распространение инфекции в России.
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