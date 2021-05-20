Медицинские лаборатории разбогатели на COVID-тестах

https://static.news.ru/photo/7d7da080-ba0a-11eb-8d4d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

За прошедший пандемийный год оборот и количество трансакций в крупнейших сетевых медицинских лабораториях, тестирующих на COVID-19, удвоились. В этом году рост продолжился, за первый квартал он составил 40%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные эквайрингового бизнеса ВТБ.

Российские медицинские лаборатории общего профиля в 2020 году продемонстрировали рост выручки на 8% по сравнению с предыдущим годом. Однако медорганизации, которые проводили тестирование на коронавирус, завершили год намного лучше: оборот и количество покупок в них удвоились по итогам 2020-го, — рассказал начальник управления «Развитие технологий эквайринга» ВТБ Владимир Турчин.

В «Гемотесте» подтвердили рост оборота. В 2020 году медлаборатория увеличила выручку в три раза, заработав 17,5 млрд рублей. При этом больше половины дохода (56%) получено за счёт тестов на COVID.

В лабораторной службе «Хеликс» рассказали, что прирост по выручке за год у них составил 30%, в основном за счёт увеличения спроса на проверку антител к коронавирусу. В «Инвитро» сообщили, что число выполненных тестов на COVID-19 выросло на треть в первом квартале текущего года, но в общем объёме выручки их доля не более 18%.

Специалист департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский считает, что доходы медицинских лабораторий в этом году могут увеличиться ещё на 50%.

Ранее сообщалось, что с 1 мая все россияне, возвращающиеся в страну из-за рубежа, должны дважды сдавать тесты на коронавирусную инфекцию. Между первым и вторым тестом методом ПЦР должно пройти не менее суток, но оба теста необходимо сдать в течение пяти дней с даты возвращения в Россию. Результаты следует загрузить на сайты госуслуг, а до их получения находиться на самоизоляции по месту жительства.