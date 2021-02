McDonald’s впервые за пять лет сменит дизайн

Разработчики нового дизайна считают, что это принесёт бренду ощущение «радости и легкости» из-за яркой графики, сообщает агентство Pearlfisher, придумавшее новую упаковку.

С коробок пропадут крупные надписи, а на их месте появятся графические изображения. Так, на упаковку с филе-о-фиш нанесут изображение морских волн, а на картошке-фри появятся желтые полосы, изображающие картофельные кусочки.

Главной «фишкой» нового дизайна было понять, что особенного в каждом пункте меню, а затем разработать систему, которая бы могла помочь понять это и другим. Об этом рассказал креативный директор Pearlfisher Мэтт Сиа.