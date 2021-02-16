McDonald’s впервые за пять лет сменит дизайн

https://static.news.ru/photo/976868c2-70d1-11eb-9ade-96000091f725_660.jpg McDonald’s Фото: Pearlfisher / twitter

Впервые за последние пять лет дизайнеры крупнейшей в мире сети ресторанов быстрого питания McDonald’s представят новый дизайн упаковок для основной продукции ресторана. Так в новые коробки отправят бургеры, снеки и напитки.

Разработчики нового дизайна считают, что это принесёт бренду ощущение «радости и легкости» из-за яркой графики, сообщает агентство Pearlfisher, придумавшее новую упаковку.

С коробок пропадут крупные надписи, а на их месте появятся графические изображения. Так, на упаковку с филе-о-фиш нанесут изображение морских волн, а на картошке-фри появятся желтые полосы, изображающие картофельные кусочки.

Упаковка создаёт выразительную визуальную систему. Каждая обёртка и коробка узнаваемая, весёлая и простая, — сообщили дизайнеры.

Главной «фишкой» нового дизайна было понять, что особенного в каждом пункте меню, а затем разработать систему, которая бы могла помочь понять это и другим. Об этом рассказал креативный директор Pearlfisher Мэтт Сиа.

We have a lot of pride for this partnership with @McDonalds and the packaging design we created together, which is rolling out around the world. View the design details: https://t.co/8DaX9lpmSr pic.twitter.com/D5S4pquHCW — Pearlfisher (@pearlfisherlive) February 16, 2021

В прошлый раз McDonald’s провёл ребрендинг в 2016 году, отказавшись от картинок на коробках в пользу крупных надписей.

Как ранее писал NEWS.ru, компания расширила своё географическое присутствие в РФ — в декабре 2020 года первые рестораны быстрого питания были открыты на территории Дальневосточного федерального округа.