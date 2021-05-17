«Магнит» договорился о покупке «Дикси»

https://static.news.ru/photo/226ea54e-b7b3-11eb-96bc-96000091f725_660.jpg Фото: АГН «Москва»

«Магнит» достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о приобретении торговой сети «Дикси», под управлением которой в настоящее время находятся 2,6 тысячи магазинов в России. Сделка оценивается в 92,4 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании.

«Магнит» достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о приобретении 100% акций DIXY Holding Limited. Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 млрд рублей и подлежит определённым корректировкам, зависящим среди прочего от изменений чистого долга и чистого оборотного капитала, рассчитанных на дату закрытия сделки, — говорится в сообщении компании.

Планируется, что сделка будет закрыта 31 августа после согласования с ФАС.

По данным РБК, «Дикси» продолжит существовать как отдельное юрлицо, а магазины — работать под существующим брендом.

В рамках этой сделки «Магнит» также приобретёт пять распределительных центров «Дикси» общей площадью 189 тысяч кв. метров.

Президент и гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг подчеркнул, что эта сделка даст возможность укрепить позиции компании на рынках в обеих столицах РФ, которые являются стратегически важными для дальнейшей экспансии «Магнита» в стране. В Москве и Подмосковье присутствие компании увеличится вдвое — с текущих 3,8% до 8,2%. Будущая сделка также сократит до минимума разрыв «Магнита» с его главным конкурентом — X5 Retail Group (сети «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель»).

Ранее стало известно, что бывший гендиректор «Магнита» Ольга Наумова возглавила холдинг «Восточный союз», который объединил крупнейшие сети Сибири и Дальнего Востока и уже вошёл в топ-10 крупных ретейлеров России. ООО «Восточные розничные сети» (управляющая компания «Восточного союза») зарегистрировано в Иркутске в начале мая. Её акционерами в равных долях (по 33,33%) являются хабаровская «ДВ Невада» (представляющая «Самбери»), иркутское ООО «Маяк» («Слата») и красноярское ООО «Смарт» («Красный Яр»).

Переход под единый бренд участники холдинга пока не планируют. По словам Наумовой, у членов холдинга будет централизованная стратегия развития, общий менеджмент и закупочная деятельность.