«Коммерсант»: Путин поддержал присоединение к ВТБ банков «Открытие» и РНКБ

Фото Maksim Konstantinov / Global Look Press

Издание «Коммерсант» со ссылкой на осведомлённый источник сообщило, президент России Владимир Путин одобрил присоединение к ВТБ попавшие под санкции банки «Открытие» и РНКБ. Отмечается, эту идею премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложил глава ВТБ Андрей Костин. ВТБ в настоящее время является вторым банком в России по сумме активов.

Президент считает, что такое решение позволит банкам заметно сэкономить на отделениях, которые у ВТБ и «Открытия» часто дублируют друг друга, расходах на персонал, а также приведёт крупного федерального игрока в Крым, — рассказал источник журналистам.

В публикации сказано, что идею также поддержали в Центробанке.

В России предложили увеличить минимальный размер оплаты труда на 9%, рассказал ранее «Известиям» высокопоставленный источник в Госдуме. Он добавил, что такой же уровень индексации предусмотрен и для прожиточного минимума. Информацию о том, что увеличение МРОТ и ПМ рассматривается в диапазоне 9–10% подтвердил изданию федеральный чиновник, принимающий участие в обсуждении. В настоящее время МРОТ составляет 13 890 рублей, а ПМ — 12 654. В случае повышения показателей на 9% они составят 15 140 рублей и 13 793 рубля соответственно.