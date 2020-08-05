Керимов и его семья поднялись на первое место российского списка Forbes

https://static.news.ru/photo/18870d0a-d717-11ea-83f0-fa163e074e61_660.jpg Сулейман Керимов Фото: council.gov.ru

Сулейман Керимов и его семья впервые в истории рейтинга Forbes поднялись на первое место в его российской части.

Как сообщает издание, состояние семьи сенатора от Дагестана оценивается в $24,7 млрд. Отмечается, что она владеет компанией «Полюс», крупнейшим в России производителем золота.

Благодаря росту цен на золото семья Сулеймана Керимова <...> впервые оказалась на вершине российского списка в рейтинге Forbes Real-Time, — пишет издание.

Бывший лидер списка Владимир Потанин (совладелец «Норникеля») переместился на второе место с оценкой состояния в $24,6 млрд. Замыкает тройку богатейших бизнесменов России Владимир Лисин (основной владелец НЛМК), его состояние составляет $21,9 млрд.

Ранее сообщалось, что за четыре месяца пандемии сенатор от Дагестана Сулейман Керимов увеличил своё состояние почти в два раза и вошёл в топ-10 богатейших россиян, заняв седьмую строчку рейтинга. Как писал Forbes, в марте с $10 млрд он находился на 13-м месте.

Как писал NEWS.ru, богатейший человек России, глава «Норникеля» Владимир Потанин потерял $3,6 млрд из-за экологических скандалов, связанных с утечкой топлива в Норильске и Красноярском крае. По состоянию на 13 июля «Норникель» стал лидером падения на торгах на МосБирже. Акции компании подешевели на 2,7% — до 18 050 рублей за штуку, но несмотря на это, Потанин по-прежнему остаётся самым богатым россиянином.