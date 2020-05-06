Кафе и рестораны в Москве откроются в последнюю очередь

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Начало работы предприятий в сфере услуг, приостановивших работу в целях предотвращения распространения коронавируса, может спровоцировать рост заболеваемости. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы, проведённом в режиме видеоконференции.

По его словам, поэтапный выход из самоизоляции нужно делить на две части. Первая часть и самая жёсткая — это сфера услуг: салоны красоты, парикмахерские, торговля. Они действительно могут спровоцировать рост...