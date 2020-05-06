Кафе и рестораны в Москве откроются в последнюю очередь

https://static.news.ru/photo/aead0c88-8fb1-11ea-b61d-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Работа заведений общественного питания в Москве будет возобновлена в последнюю очередь. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Сейчас рестораны и кафе имеют право работать только в режиме доставки или навынос.
Если [другие] предприятия — это локальный коллектив и он не общается с неограниченным количеством лиц, то любое кафе или сфера услуг общается с неограниченным количеством лиц, — объяснил решение Собянин в эфире Первого канала.
Ранее, как писал NEWS.ru, мэр Москвы заявил, что столичные власти не станут смягчать режим самоизоляции после 12 мая. Однако те предприятия, которым всё же разрешат возобновить работу, будут обязаны соблюдать дополнительные санитарные нормы, предупредил он.