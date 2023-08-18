Известный французский производитель автозапчастей уйдет из России Французский производитель автозапчастей Valeo решил уйти из России

Фото: Manfred Segerer via www.imago-im/www.imago-images.de/Global Look Press

Французская компания Valeo, известная производством запчастей для автомобилей, решила свернуть свою деятельность на территории России. Как сообщается в официальном пресс-релизе фирмы, российские активы будут проданы НПК «Автоприбор».

В рамках своего решения прекратить производственную деятельность в России компания Valeo объявила сегодня, что подписала соглашение с НПК «Автоприбор» о продаже всех производственных активов Valeo по производству систем трансмиссии в России. Завершение этой сделки зависит от получения необходимых разрешений регулирующих органов, — рассказали представители компании.

Как уточняется, продажа бизнеса позволит сохранить рабочие места 158 местным сотрудникам. При этом Valeo оставит за собой право обратного выкупа активов в течение десяти лет с 2029 года.

Ранее также сообщалось, что из России ушел химический гигант, прославившийся во время пандемии COVID-19. Речь об американской корпорации 3М, которая известна производством различных респираторов. В России компания из США владела двумя заводами — «3М Россия» в Волоколамске и «3М Волга» в Татарстане. Осенью компания анонсировала продажу российских активов, после чего появилась информация, что покупателем станет производственный холдинг «ВМП», выпускающий лакокрасочные и защитные покрытия.