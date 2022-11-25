«Известия»: управляющим компаниям запретят собирать деньги на капремонт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители общественного совета при Минстрое РФ предложили запретить управляющим компаниям собирать деньги на капитальный ремонт. В ведомство направлен ими соответствующий законопроект, сообщают «Известия».

Издание отмечает, что основными претензиями общественников является то, что управляющие компании порой нанимают ремонтников по завышенным ценам или переводят деньги подставным фирмам, которые даже не приступают к работам. По их мнению, таких проблем можно избежать, если передать средства в управление ТСЖ или региональным операторам капремонта.

Опрошенные изданием эксперты считают, что общественники только пытаются обвинить бизнес в проблемах программы капремонта. Сами жильцы из-за качества работ чаще обращаются в суд с претензиями к региональным операторам.

Ранее некоммерческое партнерство «ЖКХ Контроль» обратилось в Госдуму с предложением включить окна в многоквартирных домах в общедомовое имущество. Это позволит внести в перечень работ по капремонту их замену.