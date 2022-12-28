IT-эксперт объяснил, почему Microsoft разрешил россиянам скачивать Windows Разработчик сайта Кремля Геллер объяснил разрешение россиянам скачивать Windows нежеланием Microsoft терять рынок

Фото: Shutterstock

IT-эксперт и главный разработчик Kremlin.ru Артем Геллер в разговоре с NEWS.ru назвал решение Microsoft вернуть россиянам доступ к скачиванию Windows желанием не потерять российский рынок. По его словам, компании важно поддерживать свои продукты в финансовом и репутационном смысле, сохраняя влияние и лояльность пользователей, в том числе и в России. К тому же, как указал специалист, на рынке уже появились альтернативные игроки, способные составить конкуренцию продуктам Microsoft и даже вытеснить их.

Это тенденция. Не только Microsoft начинает возвращаться. У всех причины разные, но никто из них не собирался полностью уходить с российского рынка, старались по максимуму избежать [такого решения]. Компания в первую очередь коммерческая. <...> Что перевесит — политика или деньги? Судя по всему, деньги победили, все возвращаются, — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что корпорация Microsoft вновь открыла российским пользователям доступ для скачивания Windows на официальном сайте компании. Установить можно как последнюю версию Windows 11, так и Windows 10, Windows 8.1. и Windows 7. IT-эксперты предположили, что это связано с корректировкой политики корпорации по отношению к россиянам, которые уже купили Windows. Также доступен «помощник по установке Windows», предназначенный для обновления ПО, и образ самой операционной системы для записи на DVD или USB-носитель.