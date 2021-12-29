IKEA поднимет цены на 9% из-за повышения затрат на сырьё и транспортировку

Шведская международная сеть по производству и продаже мебели IKEA со следующего года поднимет цены на товары в среднем на 9% по всему миру. Такое решение вызвано повышением затрат на транспортировку и сырьё, говорится в пресс-релизе нидерландской компании Ingka, владеющей торговой группой.

Цены будут расти на рынках Ingka, отражая изменение экономических условий, влияющих на все отрасли промышленности. Средний прирост цен составит около 9% по всему миру с различиями в разных странах холдинга, — сказано в заявлении корпорации.

Отмечается, что повышение стоимости продукции будет зависеть от инфляции в конкретном регионе. По предварительной оценке Росстата, в России он составил 8,39% в этом году.

К сожалению, сейчас, впервые с тех пор, как увеличивающиеся затраты начали влиять на мировую экономику, мы вынуждены их частично переложить на наших покупателей, — заявил менеджер по розничным продажам компании Толга Онджю.

Холдинг подчеркнул, что по-прежнему сталкивается с транспортными и сырьевыми ограничениями. По оценкам Ingka, самый большой ценовой взлёт на данные услуги произошёл в Северной Америке и Европе. О том, что IKEA планирует поднять стоимость на товары, стало известно ещё в ноябре. Тогда речь шла лишь о том, что продукция подорожает больше, чем в 2019 году.

Ранее сообщалось об обращении 69 немецких компаний, в список которых вошла IKEA, к правительству Германии, в котором организации потребовали серьёзнее отнестись к вопросу защиты планеты от изменений климата. Требования опубликованы на сайте объединения в защиту климата Stiftung 2 Grad. Среди подписавшихся присутствуют также такие корпорации, как Adidas, Bayer, Deutsche Post, Hermes, Hugo Boss, Miele, Puma, Ritter Sport и Rossmann.