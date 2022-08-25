В «Газпроме» заявили, что турбин для «Северного потока» в Канаде нет «Газпром»: Канада не ремонтирует турбины КС «Портовая»

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

В настоящий момент ни одна из турбин компрессорной станции «Портовая» не ремонтируется в Канаде, сообщила пресс-служба компании «Газпром» в Telegram-канале. Компания отказывается забирать неисправные турбины, что сказывается на сроках запуска «Северного потока».

В настоящее время ни одна из турбин КС «Портовая» не находится на ремонте в Канаде, — говорится в сообщении компании.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что поставки газа по «Северному потоку» могут быть полностью остановлены после проведения техобслуживания с 31 августа по 2 сентября, если в ходе проверки будут обнаружены критические повреждения. Последняя турбина может выйти из строя из-за окончания срока службы, после чего поставки топлива станут невозможны, пояснил он.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что правительство страны все еще готово отдать пять оставшихся на ремонте турбин для газопровода «Северный поток». Сообщалось, что в Монреале на техническом обслуживании сейчас находятся пять турбин. В июле их было шесть, одну в Берлин отправили ранее.