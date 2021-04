Генпрокурор Нидерландов посоветовал выплатить компенсацию по делу ЮКОСа

https://static.news.ru/photo/9ccbf3f4-a413-11eb-8eeb-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Бывшие акционеры ЮКОСа должны получить компенсацию от России более чем в $50 млрд. Об этом говорится в заключении генпрокурора Нидерландов, опубликованном на сайте Верховного суда страны.

Генпрокурор рекомендует Верховному суду отклонить [поданную РФ] кассационную жалобу и оставить в силе решение апелляционного суда [оно предусматривает выплату более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа], — говорится в заключении.

Заключение генпрокурора является независимым советом Верховному суду Нидерландов. Когда будет вынесено судебное решение, пока неизвестно.

В 2005 году компании — акционеры ЮКОСа (Veteran Petroleum Ltd., Yukos Universal Ltd. и Hulley Enterprises Ltd.) обратились в Гаагский суд с иском к России на $114 млрд. В заявлении было указано, что РФ нарушила их права в качестве иностранных инвесторов. В 2014 году этот иск был частично удовлетворён — акционерам должны были выплатить $50 млрд. Москва обжаловала этот вердикт, жалоба была удовлетворена в 2016 году.

В феврале 2020 года Апелляционный суд вновь поддержал истцов — сумма компенсации увеличилась до $57 млрд. В марте этого же года РФ подала кассационную жалобу в Верховный суд в Нидерландах. В декабре 2020 года ходатайство Москвы было отклонено, однако Минюст назвал этот вердикт необоснованным. Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Гаагского суда «политически ангажированным актом».