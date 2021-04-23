16+

Рубрики

Медиа

Архив

Бизнес

Генпрокурор Нидерландов посоветовал выплатить компенсацию по делу ЮКОСа

11:48, 23 апреля 2021
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Бывшие акционеры ЮКОСа должны получить компенсацию от России более чем в $50 млрд. Об этом говорится в заключении генпрокурора Нидерландов, опубликованном на сайте Верховного суда страны.

Генпрокурор рекомендует Верховному суду отклонить [поданную РФ] кассационную жалобу и оставить в силе решение апелляционного суда [оно предусматривает выплату более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа], — говорится в заключении.

Заключение генпрокурора является независимым советом Верховному суду Нидерландов. Когда будет вынесено судебное решение, пока неизвестно.

В 2005 году компании — акционеры ЮКОСа (Veteran Petroleum Ltd., Yukos Universal Ltd. и Hulley Enterprises Ltd.) обратились в Гаагский суд с иском к России на $114 млрд. В заявлении было указано, что РФ нарушила их права в качестве иностранных инвесторов. В 2014 году этот иск был частично удовлетворён — акционерам должны были выплатить $50 млрд. Москва обжаловала этот вердикт, жалоба была удовлетворена в 2016 году.

В феврале 2020 года Апелляционный суд вновь поддержал истцов — сумма компенсации увеличилась до $57 млрд. В марте этого же года РФ подала кассационную жалобу в Верховный суд в Нидерландах. В декабре 2020 года ходатайство Москвы было отклонено, однако Минюст назвал этот вердикт необоснованным. Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Гаагского суда «политически ангажированным актом».

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео