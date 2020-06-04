Экономист советует не вкладывать в первый бизнес большие деньги

https://static.news.ru/photo/18975494-a675-11ea-9639-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы заняться бизнесом, не нужны большие суммы, а своё дело можно начать и с 50 тысяч рублей. Такое мнение высказал генеральный директор центра развития предпринимательства «Like Центр» Василий Алексеев.

По словам эксперта, деньги можно потратить на недостающее образование, поскольку опытные люди смогут указать на типовые ошибки, которые допускают начинающие предприниматели, пишет РИА Новости.

Как отметил Алексеев, в нынешних условиях больше шансов преуспеть имеют предприятия, сосредоточенные на моноконцепции — продающие только один продукт. Запуск такого бизнеса будет относительно недорогим. Он советует обратить внимание на такие ниши, как обучающие детские лагеря, химчистки для автомобилей, региональный туризм, производство экоеды и экокосметики.

Ранее NEWS.ru писал, что депутаты Госдумы РФ и правительство страны продолжают работу по выработке новых решений о поддержке пострадавших от пандемии коронавируса отраслей и предприятий малого и среднего бизнеса.