До денег не дошли: владелец «Системы» о покупке российских активов IKEA Владелец «Системы» Евтушенков — о покупке российских активов IKEA: до денег не дошли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основной владелец российской инвестиционной компании АФК «Система» Владимир Евтушенков в беседе с NEWS.ru не исключил, что сотрудники организации вели переговоры о покупке российских активов IKEA, однако до конкретики пока не дошло. Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что «Система» является одним из потенциальных покупателей заводов IKEA в России.

Наши разные дивизионы ведут всякие переговоры. Ничего конкретного пока нет. Может быть, кто-то и вел переговоры [о покупке российских активов IKEA] из наших. У нас работает больше 200 тысяч человек, я не могу за всех отвечать, но до денег еще никто не дошел, — сказал Евтушенков.

РБК утверждал, что помимо ПИК на покупку предприятий IKEA в России также претендуют группа строительных компаний ПИК и австрийский концерн Kronospan. Однако в ПИК опровергли эту информацию.

Накануне органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов сообщил NEWS.ru, что покупкой фабрик IKEA в Тихвине и Великом Новгороде интересуются шесть организаций. По его словам, потенциальные покупатели уже осматривают производственные здания и в ближайшее время они могут быть проданы. Несмотря на это, IKEA держит в тайне решение о покупке. Также он рассказал, что сотрудники производственных предприятий вышли на работу и трудятся в полсилы — неделю приводят фабрику в работоспособный вид, неделю отдыхают.