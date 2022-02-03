Бизнес в России может не выжить без господдержки из-за новой волны COVID-19

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов выразил мнение, что малому и среднему бизнесу необходимо простить долги по налоговым платежам за период пандемии, а также провести ковидную амнистию. Способствовать этому может 5-ая волна коронавируса, которая снова поставила бизнес в условия выживания, об этом говорит значительное число предпринимателей, опрос которых провёл АБН.

По словам Титова, омикрон «выкашивает» предприятия малого бизнеса. Тяжелее всего приходится производственным, строительным и малому бизнесу сферы общепита и услуг. У многих предпринимателей есть задолженности по налогам и взносам, и кредиты ФОТ.2.0 и ФОТ.3.0, выданные банками в 2020 и 2021 годах. У 50% представителей бизнеса нет возможности достигнуть своих допандемийных показателей из-за прихода «омикрона».

По словам Ляльи Садыковой, владелицы сети салонов красоты «Лаки Лайк» и парикмахерских «Бигуди», а также общественного омбудсмена Ассоциации индустрии красоты, наблюдается снижение числа клиентов, к тому же болеет сам персонал.

В моих салонах красоты основной костяк сотрудников переболел в конце декабря, — говорит — Клиентов перед Новым годом было много, а сейчас массово болеть ушли сами клиенты. Хотя в чате Ассоциации многие салоны пишут — до 80% персонала также болеет, — подчеркнула Садыкова.

При этом, по её словам, всё происходит на фоне повышения стоимости патента, а выручки нет. Отсрочку на полгода по займу дает только Санкт-Петербургский Фонд содействия кредитованию малого бизнеса.

Получившие кредит ФОТ 2.0 владельцы малых предприятий с его помощью могли закрыть долги по налогам и кредитам. Если бы государство простило хотя бы часть долгов по кредиту ФОТ. 3.0 — это была бы существенная поддержка бизнесу.

При этом серьёзные проблемы существуют у предприятий общепита в связи с омикроном, когда требуются сертификаты и QR-коды.

Потери идут и в организации фитнес-индустрии, сообщила Наталья Борулько, представитель Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) в Петербурге и Ленобласти. Это связано с тем, что болеют и клиенты и тренеры массово.

Сильнее всего омикрон ударил именно по индустрии питания и услугам, ивентам и массовым мероприятиям.

Ранее сообщалось, что бизнес-омбудсмен выразил мнение, что государство могло бы списать накопившиеся долги предприятий, введя своего рода «ковидную амнистию». Омбудсмен напомнил, что программа льготных кредитов для бизнеса предполагает их возврат, тогда как розничный спрос ещё не восстановился до конца, и у малого бизнеса недостаточно прибыли для выполнения этих обязательств.