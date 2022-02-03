Омбудсмен Титов предложил провести «ковидную амнистию» для бизнес-кредитов

Несмотря на отсутствие угрозы локдауна, малый и средний бизнес недостаточно окреп, чтобы справляться с обязательствами, включая уже взятые кредиты. Поэтому государство могло бы списать накопившиеся долги предприятий, введя своего рода «ковидную амнистию», заявил РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

По его словам, государство «могло бы поддержать экономику больше, чем оно делает сейчас». Омбудсмен напомнил , что программа льготных кредитов для бизнеса предполагает их возврат, тогда как розничный спрос ещё не восстановился до конца, и у малого бизнеса недостаточно прибыли для выполнения этих обязательств.

Поэтому «ковидная амнистия», списание накопившихся долгов очень пригодилась бы, — подчеркнул омбудсмен.

Ранее сообщалось, что 26% представителей малого и среднего бизнеса в России допускают возможность закрытия в 2022 году в случае сохранения или ухудшения экономической ситуации. Это самый лучший показатель за последние три года, который связывают с восстановлением экономики и ростом деловой активности. К тому же малый и средний бизнес научился работать в условиях противоэпидемических ограничений, чему немало способствовала цифровизация.

При этом финансовые итоги 2021 года для малого и среднего бизнеса оказались противоречивыми. 43% предпринимателей заявили о росте выручки по сравнению с 2020 годом, при этом в производственном секторе нарастили оборот 51% предприятий. 36% организаций сферы услуг сообщили о росте выручки, а 34% — об уменьшении. Наихудшая ситуация наблюдается в сегменте микробизнеса, где о сокращении выручки заявили 40% предпринимателей.

Как отмечает президент «Опоры России» Александр Калинин, высокую конкуренцию для этого сегмента составляют самозанятые и крупный бизнес, который заходит в нетрадиционные для себя сферы торговли и услуг. Оказывает влияние на ситуацию и нехватка кадров вкупе с ростом инфляции, а также влияние новой волны коронавирусной инфекции.