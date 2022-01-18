Более четверти предприятий малого бизнеса РФ могут закрыться в 2022 году

Более четверти (26%) представителей малого и среднего бизнеса в России допускают возможность закрытия в 2022 году в случае сохранения или ухудшения экономической ситуации. Это самый лучший показатель за последние три года, говорится в исследовании Промсвязьбанка, проведенном совместно с «Опорой России» и агентством Magram Market Research. Оптимизм малых предпринимателей связывают с восстановлением экономики и ростом деловой активности, отмечая пессимизм в связи с новой волной пандемии, пишут «Известия».

По данным опроса, проведённого в рамках индекса деловой активности малого и среднего бизнеса в России в декабре 2021 года, 19% респондентов допускают закрытие бизнеса в этом году «при ухудшении текущей экономической ситуации», ещё 7% рассматривают такую перспективу при сохранении нынешних тенденций. 74% опрошенных отвергли вероятность прекращения бизнеса при любом развитии экономики.

При этом финансовые итоги года для малого и среднего бизнеса оказались противоречивыми. 43% предпринимателей заявили о росте выручки по сравнению с 2020 годом, при этом в производственном секторе нарастили оборот 51% предприятий. 36% организаций сферы услуг сообщили о росте выручки, а 34% — об уменьшении. Наихудшая ситуация наблюдается в сегменте микробизнеса, где о сокращении выручки заявили 40% предпринимателей.

Также возросла доля предпринимателей, указывающих на проблему дефицита квалифицированных кадров. 45% назвали её главной при поиске новых сотрудников. Среди других популярных ответов — завышенные требования по зарплате (31%) и соцпакету (12%).

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьёв отметил, что малый и средний бизнес научился работать в условиях противоэпидемических ограничений, чему немало способствовала цифровизация. В то же время в прошлом году отмечался рост закупочных цен и других расходов, из-за чего рентабельность малого и среднего бизнеса сильно упала.

Как отмечает президент «Опоры России» Александр Калинин, высокую конкуренцию для этого сегмента составляют самозанятые и крупный бизнес, который заходит в нетрадиционные для себя сферы торговли и услуг. Оказывает влияние на ситуацию и нехватка кадров вкупе с ростом инфляции, а также влияние новой волны коронавирусной инфекции. В то же время у предпринимателей есть надежда, что пятая волна заболевания будет последней.

Ранее эксперты подготовили исследование о состоянии и перспективах развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в городах России. Больше всего ИП в среднем по России занимаются розничной торговлей одеждой, в то время как для юрлиц самой привлекательной отраслью оказалось строительство зданий. Лидером по численности МСП среди крупнейших городов России стал Екатеринбург, а Санкт-Петербург признан самым сбалансированным городом по части развития малого и среднего предпринимательства.