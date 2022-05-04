Билл Гейтс заявил, что Маск может испортить Twitter

Билл Гейтс / Фото Sven Hoppe/dpa/GLOBAL LOOK PRESS

Основатель Microsoft Билл Гейтс на мероприятии Wall Street Journal для гендиректоров компаний высказал сомнения в мотивах американского бизнесмена Илона Маска, который ранее заявил о приобретении соцсети Twitter.

Он может сделать хуже, — сказал Гейтс.

По мнению Гейтса, «до конца неясно, что собирается делать» Маск. К тому же у предпринимателя нет опыта приобретения такого бизнеса, как соцсети в послужном списке .

Ничего не могу сказать о Маске, кроме положительного. Если он сделает Twitter хуже, я заявлю об этом открыто, — добавил Гейтс.

О покупке Илоном Маском Twitter стало известно 25 апреля. Руководство соцсети согласилось на сделку ценой в $44 млрд. Окончательно сделка должна быть закрыта 24 октября.

4 мая Маск заявил о намерении сделать социальную сеть Twitter платной для организаций и государственных структур. При этом он пообещал никогда не брать плату с обычных пользователей.

По мнению директораа Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыкова, внедрение платных подписок в Twitter может привести к потере пользователей. Если есть бесплатная альтернатива, политики и рядовые пользователи обычно уходят.