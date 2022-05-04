Twitter предрекли потерю пользователей из-за намерения Илона Маска Аналитик Зыков: внедрение платных подписок в Twitter может привести к потере пользователей

Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Внедрение платных подписок в Twitter может привести к потере пользователей, сообщил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков изданию Lenta.ru. Если есть бесплатная альтернатива, политики и рядовые пользователи обычно уходят, отметил он, комментируя намерение Илона Маска сделать Twitter платным для организаций и госструктур.

Возможно, Маск делал некое исследование и пришёл к выводу, что пользователи готовы платить. Но в целом введение любой платы, при том, что есть альтернативные сервисы, работающие бесплатно, приводит к тому, что пользователи уходят, — сказал Зыков.

Он напомнил, как в 2008 году «Одноклассники» были лидерами Рунета по аудитории, но для борьбы со спамом и ботами ввели платную регистрацию и упустили позиции.

Зыков добавил, что не совсем ясно, как Twitter станет отличать обычных пользователей от государственных деятелей. А фанаты лидеров мнений, по словам аналитика, могут последовать за ними, если они уйдут из соцсети. Например, в тот же Telegram, и тогда решение Маска станет большим подарком для Павла Дурова.

О покупке Илоном Маском Twitter стало известно 25 апреля. Руководство соцсети согласилось на сделку ценой в $44 млрд. Окончательно сделка должна быть закрыта 24 октября.

4 мая Маск заявил о намерении сделать социальную сеть Twitter платной для организаций и государственных структур. При этом он пообещал никогда не брать плату с обычных пользователей.