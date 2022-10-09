«Аэрофлот» начинает летать на Шри-Ланку

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Российская авиакомпания «Аэрофлот» 9 октября возобновляет рейсы в столицу Шри-Ланки Коломбо. На первых порах полеты на Airbus A330 будут выполняться два раза в неделю, сообщает РИА Новости.

Полеты на остров были приостановлены летом из-за ареста российского самолета Airbus A330-300. Тогда МИД России заявил протест послу Шри-Ланки. Позже суд в Коломбо приостановил действие приказа, которым запрещалось самолету «Аэрофлота» покинуть остров, и российский лайнер вылетел в Москву с членами экипажа.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» с 2 ноября возобновит регулярные рейсы в Гоа (Индия). Будет выполняться до трех рейсов в неделю на воздушных судах Airbus A330. Продажа билетов в Индию откроется в ближайшее время.