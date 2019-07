На кадрах видно, что дрон спокойно следил за судном, после чего благополучно вернулся на базу, передаёт Al-Ahed.

#Iran 's #IRGC publishes footage of the USS Boxer destroyer that Washington claimed had earlier dowend an Iranian drone, which happened to have taken this video and returned safe to its base pic.twitter.com/2pB5DPmAaH