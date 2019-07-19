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Германия «решительным образом» осудила задержание властями Ирана британского нефтяного танкера в Персидском заливе. В Берлине действия Тегерана назвали «неоправданным вмешательством в гражданское судоходство»

В заявлении германского МИД отмечается, что Иран «ещё больше обостряет и без того напряжённую ситуацию». Во внешнеполитическом ведомстве предупредили, что «дальнейшая эскалация в регионе очень опасна». Дипломаты уверены, что «она грозит подорвать все текущие усилия по выходу из нынешнего кризиса», передаёт ТАСС .

Британский танкер Stena Impero, как писал News.ru, был задержан в Ормузском проливе. Как заявляют в Тегеране, это произошло после того, как тот столкнулся с местным рыболовецким судном и не отреагировал на поступавшие оттуда сигналы бедствия.

Сейчас на судне, пришвартованном в порту Бендер-Аббас, находятся 23 человека, в том числе трое россиян. Они задержаны до окончания расследования инцидента.