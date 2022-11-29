В Татарстане запустили производство автофургонов взамен Ford Transit Sollers запустила производство фургонов «Арго» и «Атлант» на заводе в Елабуге

Фото: president.tatarstan.ru

Компания Sollers в Татарстане приступила к производству двух новых коммерческих автомобилей под собственным брендом вместо фургонов Ford Transit. Эксперты считают, что рыночный успех новых моделей будет зависеть от умения производителя наладить сервисное обслуживание, а также стоимости моделей, пишут «Известия».

Запуск проекта по производству двух новых марок состоялся 26 ноября в Елабуге, где прежде производились Ford Transit. На торжественной церемонии присутствовали глава Минпромторга Денис Мантуров, президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель совета директоров ПАО «Соллерс» Адиль Ширинов.

Компания будет выпускать бескапотный легкий грузовик «Арго» и цельнометаллические фургоны и микроавтобусы «Атлант». Обе модели имеют китайскую основу.

«Арго» за счет небольших габаритов и хорошей маневренности предназначен для внутригородских перевозок. Его масса — 2,5–3,5 тонны, он оснащается 147-сильным бензиновым мотором или турбодизелем мощностью 130 л. с. Стоимость автофургона в базовой версии — от 2,6 млн рублей.

«Атлант» — это полукапотный цельнометаллический фургон полной массой 2,5–4,2 тонны. Он будет доступен с тремя вариантами длины колесной базы и двумя вариациями высоты крыши. Также компания будет выпускать 9-ти и 16-местные автобусы «Атлант». У машин будут два турбодизельных мотора мощностью 139 или 150 л. с. Стоимость фургона с короткой базой и средней крышей начинается от 2,9 млн рублей.

Базовые версии обеих моделей будут оснащены кондиционером, аудиосистемой, подушкой безопасности для водителя и пассажира, антиблокировочной системой. Продажи новых автофургонов стартуют уже в декабре текущего года. Для клиентов будут доступны программы лизинга и trade-in, что сделает машины еще доступнее.

Выпуск новых коммерческих автомобилей по технологии полного цикла будет запущен в следующем году.

Программа локализации новой линейки коммерческих автомобилей будет включать в себя производство дизельных двигателей, штамповочное производство, локализацию ключевых электронных компонентов, элементов шасси, — отметил Мантуров.

Ранее сообщалось, что конкурировать обе новые модели «Соллерс» будут как с очевидными аналогами — «Газелью NN» и «Соболем NN», так и с производимыми тем же холдингом коммерческими моделями УАЗ «Профи». ГАЗ пока остается единоличным лидером рынка с долей в 53,2%.