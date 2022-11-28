Трехликий Янус: китайский JAC инкогнито заполоняет российский авторынок «Соллерс» объявил о запуске производства коммерческих автомобилей и, как и «Москвич», избегает упоминания концерна JAC

Фото: tatarstan.ru

Sollers Atlant

Отечественный автохолдинг Sollers снова вдохнул жизнь в цеха, где еще полгода назад выпускали линейку моделей LCV Ford Transit. Как известно, Ford объявил об уходе из России, теперь Sollers будет выпускать в Елабуге две новые (для Sollers по факту не особо новые) модели коммерческих автомобилей под названиями «Атлант» и «Арго».

Любопытно, что, как и в свежем случае с «Москвичом», в пресс-релизе по случаю запуска производства новинок в Елабуге нет ни единого прямого упоминания JAC, хотя очевидно, что за основу «Соллерс Атлант» взят уже известный в ЕАЭС микроавтобус JAC Sunray. Картина складывается крайне любопытная: в ближайшее время в России, в теории, можно будет приобрести одну и ту же модель микроавтобуса/фургона под тремя брендами и аж в четырех вариантах: JAC Sunray производства КНР или Казахстана (там их собирают на предприятии «СарыаркаАвтоПром» вместе с легковушками JAC, часть экспортируют в РФ), МАЗ-365022 и МАЗ-281040 (эти машины делают на заводе «Брестмаш» из китайских машинокомплектов) и, собственно, «Соллерс Атлант» из Елабуги.

Един в трех лицах

Цитата из пресс-релиза «Соллерс»: «автомобиль полной массой от 2,5 до 4,2 т может быть оснащён дизельным двигателем 139 л. с. либо 150 л. с. экологического класса Евро 5. Основными преимуществами «Соллерс Атлант» являются лучшая стоимость владения в классе, широкий выбор модификаций, их богатое базовое оснащение, универсальность и отличная эргономика».

Теперь расшифруем: JAC Sunray является китайской интерпретацией Mercedes Sprinter второго поколения. В Китае выпускается с 2010 года. В Белоруссии — с 2018-го. Несмотря на схожесть с немецкой моделью, китайцы утверждают, что ни единой общей детали у машин нет. Продается, кроме КНР и Белоруссии, еще в Мексике и Колумбии. ОТТС в России впервые получен в 2020 году.

Продажи автомобилей из Елабуги стартуют в декабре 2023 года, и первое время это будут собранные по методу крупноузловой сборки фургоны и микроавтобусы с разными вариациями колесной базы, с двумя моделями дизельных двигателей — 1,9 или 2,7 литра, мощностью 139 или 150 л. с. соответственно. Привод — только задний, коробки передач — только механические. Есть АБС и система курсовой устойчивости.

Фото: autohome.com.cn Обновленный фургон JAC Sunray

Уже на 2023 год заявлена масштабная локализация, которая включит не только производство и окраску кузовов, но и электронные компоненты, дизельные двигатели и другие важнейшие узлы автомобиля.

Одно только непонятно: в качестве прототипа для нового российского заменителя Ford Transit взяли дорестайлинговую версию JAC Sunray образца 2010 года, хотя в Китае с 2021 года продается обновленный вариант с другим, эффектным оформлением передка в стиле Land Cruiser 300, с переделанным салоном и немногочисленными доработками по технической части.

«Арго» вместо «Портера»

Решение «Соллерс» добавить в гамму и легкий грузовичок «Арго» (копия JAC N25/N35) объяснимо и прагматично: аналогичный по грузоподъемности Hyundai Porter до сих пор пользуется колоссальным спросом, несмотря на то что снят с производства в России: при грузоподъемности до 950 кг таким автомобилям разрешено въезжать в пределы Москвы и даже ТТК. Поначалу предложат обычные модификации полной массой от 2,5 до 3,5 тонны, с дизельными или бензиновыми моторами. Но уже в обозримой перспективе «Соллерс» готов будет предложить и полностью электрическую модификацию, которая на одном заряде способна проехать до 200 км. Стоимость будет объявлена ближе к официальному старту продаж.

Фото: tatarstan.ru Sollers Argo

«Соллерс» готов в ближайшие годы выпускать до 30 тысяч «Атлантов» и «Арго», причем уже на открытии производства были показаны медицинская и инкассаторская машины. Если расчет руководства «Соллерс» окажется верным, русско-китайские LCV придут на замену Ford Transit и позволят восполнить присутствие холдинга на рынке комтранса.

Конкурировать обе новые модели «Соллерс» будут как с очевидными аналогами — «Газелью NN» и «Соболем NN», так и с производимыми тем же холдингом коммерческими моделями УАЗ «Профи», и для ульяновской модели это не лучшие новости. ГАЗ пока остается единоличным лидером рынка с долей в 53,2% (по данным «Автостата» на сентябрь 2022 года), тогда как доля УАЗа, в которой учитывались не только машины семейства «Профи», но и различные версии «Буханки», составила 22,6%.

Мистер J

Старт производства коммерческих моделей «Соллерс» стал для JAC уже третьим проектом на территории России. Еще в 2021 году, задолго до возрождения завода «Москвич», где решили локализовать кроссоверы JS4, КамАЗ начал производство легких грузовиков «Компас», где большая часть комплектующих так же была закуплена у JAC. Рама, мосты, двигатели — китайские. Эту модель представили в пику газовскому среднетоннажнику «Валдай», который тоже не обошелся без заимствований из китайского автопрома: на нижегородские грузовики ставят кабины производства Foton. Но ходовая часть, моторы и другие детали — российского производства.

Фото: president.tatarstan.ru КамАЗ «Компас»

Впрочем, с момента тотального исхода западных автопроизводителей из России не прошло и полугода, поэтому даже такие проекты вселяют робкий оптимизм: в свое время южнокорейские заводы начинали долгий путь на вершины мирового авторынка с лицензионных копий японских машин. Китайский автопром, в свою очередь, еще лет 10 назад даже не тратил ресурсы на лицензирование и выпускал «пиратские» копии многих известных автомобилей. Тот же JAC вполне успешно продает на российском рынке пикап JAC T6, конструктивно и по дизайну очень сильно похожий на старые версии Toyota HiLux.

В отличие от некоторых других китайских автоконцернов вроде Geely или Great Wall, JAC пока не объявлял о намерении выйти на европейские или американские рынки. Поэтому массированное наращивание производства таким вот тихим методом, без официальных подтверждений, под грифом «неназванного восточного партнера» им крайне выгоден: они будут сбывать в Россию десятки тысяч машинокомплектов и, фактически, не нести ответственности по гарантийным обязательствам и не тратить собственные средства на строительство заводов.