Стало известно, когда в России закончатся запасы иномарок Автоэксперт Моржаретто: запасов иномарок в России хватит на 3-6 месяцев

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Запасов иностранных автомобилей у дилеров и в логистических центрах хватит на 3–6 месяцев, сообщил РИА Новости автоэксперт Игорь Моржаретто. По его словам, имеющиеся на складах позиции заканчиваются.

Это факт, который остается фактом: на сегодняшний день запасы многих иномарок в российских логистических центрах, у дилеров или подошли к концу, или подходят. По разным прогнозам, запаса хватит на 3–6 месяцев, — сказал Моржаретто.

Он добавил, что позиции ушедших из России компаний активно замещают китайские производители. Кроме того, в Калининграде продолжается сборка корейских машин. Однако Моржаретто напомнил, что с марта многие сборочные предприятия иностранных компаний приостановили работу, а зарубежные автомобили практически перестали поставляться.

Ранее компания «Технологии доверия» спрогнозировала, что авторынок России к 2024 году может превысить показатели 2021 года. По данным автоэкспертов, в 2022 году продажи могут перешагнуть порог в 1 млн машин. При этом восстановление авторынка в России произойдет к 2024 году.