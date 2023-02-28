Путешественник с амбициями: Jetour рассекретил внедорожник Traveller На автосалоне в Шанхае дебютирует рамный внедорожник Jetour Traveller. Примерно в это же время в России начнет работу представительство Jetour.

Фото: Пресс-служба Jetour

Рамный внедорожник Jetour Traveller

Китайский бренд Jetour открывает представительство в России. Слухи о том, что очередное подразделение Chery интересуется российским рынком, циркулировали с лета прошлого года: тогда штаб-квартира Jetour обнародовала план развития бренда, в котором был обозначен выход на рынки стран таможенного союза, но без конкретики. В Казахстане Jetour появился в самом начале 2023 года, вскоре последовала Белоруссия. Теперь настала очередь России.

Точной даты начала российской карьеры Jetour пока нет: как пишут СМИ, официальное заявление ожидается в марте или апреле. Не исключено, что об этом торжественно объявят на шанхайском автосалоне. Так же пока нет ясности с позиционированием Jetour относительно самого Chery, запущенного осенью 2022 года суббренда Omoda и более дорогого Exeed. В КНР продукция Jetour ориентирована на молодую аудиторию.

Что известно о Jetour Dashing и X90

На данный момент известно, что на российский рынок будут выведены две модели — Dashing и X90. Jetour Dashing — эффектный компактный кроссовер, по габаритам аналогичный с Chery Tiggo 7 (и разработанный на той же платформе) и Hyundai Tucson. Габариты кузова — 4590×1900×1685 мм, колесная база — 2720 мм. Дли рынка КНР автомобиль оснащают 197-сильным 1,6-литровым бензиновым мотором — таким же, как на известном в России кроссовере Exeed TXL. Мотор сагрегатирован с семидиапазонным преселективным «роботом». Привод — безальтернативно передний, задняя подвеска — независимая многорычажная. Поскольку сертификация еще не пройдена, не исключено, что для России силовую установку могут заменить на менее мощную — например, на 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л. с. — такой же, как на кроссовере Omoda C5 (отчет о тест-драйве читайте здесь), так же разработанном специалистами Chery. Сделать это могут для того, чтобы «развести» автомобили по рыночным нишам и не допустить внутренней конкуренции.

Салон Jetour Dashing оформлен в типичном для «китайцев» последних лет стиле: крупный экран мультимедийной системы, цифровая приборная панель, простые и четкие линии оформления передней панели. На центральной консоли нет привычного селектора коробки передач: управление трансмиссией переведено на подрулевой рычажок. Есть и любопытные детали: цифровые экранчики, показывающие температуру за бортом, встроены в дверные карты. Но и здесь для России возможны варианты: как показывает опыт адаптации Omoda C5 к рынку РФ, китайцы вполне могут поменять как некоторые элементы, так и вообще все оформление и поставить унифицированные с другими моделями Chery детали.

Фото: Пресс-служба Jetour Кроссовер Jetour Dashing Фото: Пресс-служба Jetour Кроссовер Jetour Dashing Фото: Пресс-служба Jetour Кроссовер Jetour Dashing Фото: Пресс-служба Jetour Кроссовер Jetour Dashing

Jetour X90 крупнее — 4858×1925×1780 мм, колесная база — 2850 мм. В этом сегменте ранее самыми популярными моделями были Kia Sorento и Hyundai Santa Fe, теперь же — Chery Tiggo 8 в нескольких вариантах, и, потенциально, Kaiyi Kunlun калининградской сборки (NEWS.ru писал об этом кроссовере здесь). В Китае X90 предложен с 254-сильной версией двухлитрового мотора, так что для нашей страны другие настройки понадобятся точно: после планки 250 л. с. резко возрастает планка транспортного налога. Для понимания: самый дорогой Chery в российской модельной линейке на данный момент — кроссовер Tiggo 8 Pro Max, схожий по конструкции с Jetour X90, оснащен 197-сильным двигателем и преселективным «роботом».

Фото: Пресс-служба Jetour Кроссовер Jetour X90

Новое лицо

Согласно плану развития, к 2026 году мировые продажи автомобилей Jetour должны достигнуть 1 млн автомобилей в год. В 2023 году модельную гамму марки должны пополнить несколько полноприводных моделей, причем не кроссоверов, а серьезных рамных внедорожников и пикапов. Первой «ласточкой» станет Traveller — его рассекретили на днях, «живой» дебют состоится 18 апреля в Шанхае.

Ранее проект среднеразмерного рамного внедорожника именовали T-1 — по аналогии с концепт-каром двухлетней давности T-X. Новую модель оформили в нарочито грубой стилистике с плоскими панелями кузова, почти квадратными колесными арками и колесами, расставленными буквально по углам кузова: уже понятно, что с геометрической проходимостью у Traveller будет все в порядке. Буквально пару недель назад пресс-служба Jetour отчиталась о завершении цикла низкотемпературных испытаний нового внедорожника: несколько прототипов тестировали при температурах около минус 40 градусов по Цельсию.

Дизайн должен стать одной из основных «киллер-фич» новых автомобилей Jetour: для этого китайцы наняли Хакана Саракоглу, ранее работавшего в Porsche и нарисовавшего, например, Porsche 718 Cayman и 918 Spyder. Серийный Traveller получил эффектную переднюю оптику, состоящую из шести отдельных блоков светодиодов, причем стоит отметить, что дизайнеры смогли избежать повального тренда на раздельную светотехнику с отдельными ДХО и фарами в нижней части передка. Другой крайне любопытный элемент — ручки, смонтированные на капоте. Вероятнее всего, функционально бесполезный элемент, но он отлично вписывается в общую «вездеходную» стилистику. Как и подвешенное на двери багажника запасное колесо. Ближайший конкурент — Tank 300 от Great Wall, который уже можно заказать в России.

Фото: Пресс-служба Jetour Внедорожник Jetour Traveller Фото: Пресс-служба Jetour Внедорожник Jetour Traveller Фото: Пресс-служба Jetour Внедорожник Jetour Traveller Фото: Пресс-служба Jetour Внедорожник Jetour Traveller Фото: Пресс-служба Jetour Внедорожник Jetour Traveller Фото: Пресс-служба Jetour Внедорожник Jetour Traveller

По предварительной информации, новый внедорожный Jetour будут оснащать моторами объемом 1,6 или 2 литра, с семиступенчатым преселективным «роботом», или, соответственно, восьмиступенчатым классическим «автоматом». Заявлена и гибридная версия, однако для российского рынка она пока интереса не представляет. Куда важнее, что все модификации Traveller «по умолчанию» будут полноприводными.

Дальше — больше: судя по «утечкам» с внутренних мероприятий Jetour, совсем скоро будет показана и модификация с удлинненным задним свесом — и здесь уже не избежать аналогий с Land Rover Defender с его тремя модификациями разной длины — 90, 110 и 130. Разумеется, напрямую сопоставлять британский и китайский внедорожники нельзя — продукция Land Rover относится к высшему ценовому сегменту, да и официальные продажи в России остановлены с момента начала СВО.

Миссию Jetour можно охарактеризовать чуть иначе: перспективные внедорожники и пикапы будут конкурировать с разными моделями Great Wall, представленного в России брендами GWM, Haval и Tank. Кроме того, нишу серьезных полноприводных машин в России готовится занять еще один бренд из Китая — BAW.