И мы туда же: откуда взялся Skywell и кто еще готовится делать автомобили В ближайшие годы сразу несколько брендов домашней и мобильной электроники собираются начать производство автомобилей

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

В России официально объявлен старт продаж автомобилей Skywell. Ранее эта компания была известна производством бытовой электроники. О намерении выйти на авторынок уже объявили и другие производители гаджетов из Китая.

Легковые модели Skywell были представлены в 2020 году, а в автомобильный бизнес компания «зашла» в 2010 году — тогда основатель компании, Стивен Вонг, так же известный как Хуан Хуншен, вышел из тюрьмы и купил автобусный завод Nanjing Golden Dragon Bus. А начинал господин Вонг с производства пультов дистанционного управления для телевизоров еще в далеком 1987 году.

Пульт всему голова

Уже к 1991 году успехи в поставках пультов компании Стивена Вонга позволили ему запустить производство телевизоров, которые быстро набрали популярность в Азиатских странах. Бренд назвали Skyworth. В наши дни на российских маркетплейсах можно встретить электронику этого производителя, и, что немаловажно, отзывы пользователей показывают, что техника не уступает раскрученным брендам и при этом стоит ощутимо меньше японских и корейских аналогов. Кроме производства техники под собственной торговой маркой, Skyworth успешно работает и в качестве OEM-производителя, в том числе и с российскими заказчиками. В портфолио Skyworth можно найти холодильники, кондиционеры, кухонные гаджеты, стиральные машины и другие наименования электроники. Skywell, второй по хронологии бренд, основанный Вонгом, производит автобусы, грузовики, тракторы и сельхозтехнику. А последние два года — и автомобильные комплектующие и, собственно, легковые автомобили.

В легковой модельной гамме Skywell представлены две версии среднеразмерного кроссовера — полностью электрический Skywell ET5 (он же продается в КНР как Skyworth EV6) и гибридным HT-i. На данный момент в России сертифицирован только электрический вариант — среднеразмерный пятиместный кроссовер с габаритами 4698 × 1908 × 1696 мм. Колесная база — 2800 мм. Дизайн машины нельзя назвать особо злободневным или незабываемым, но в облике ET5 есть сходство с Skoda Kodiaq, и некоторые отсылки к Audi, и чисто азиатская любовь к хромированным элементам.

Скомпонован кроссовер по лекалам, более характерным для традиционных машин с ДВС — электромотор спереди, батарея под вторым рядом сидений. Мощностью силовой установки — 204 л. с. Запас хода обещают около 500 км по циклу NEDC, то есть в реальной жизни точно можно рассчитывать на 300 км. Предложены две комплектации, причем уже в базовой есть стеклянная крыша, большой монитор мультимедиа в салоне и прочее оборудование, более характерное для дорогих автомобилей. Стоит Skywell ET5 в России от 4 480 000 рублей — и это солидная сумма для абсолютно никому не известного бренда, по которому даже в Китае еще нет статистики. Но, пожалуй, главным недостатком загадочного «китайца» для многих потенциальных покупателей станет отсутствие полного привода.

Планы у Skywell, что характерно для многих компаний из КНР, грандиозные: в ближайшие пять лет бренд представит 11 новых моделей, электрических и гибридных, и грозится выйти на 100 тысяч проданных автомобилей в год. А в России уже в следующем году должно открыться 30 новых дилерских центров.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

От гаджетов к электромобилям

Еще один крупный производитель электроники, объявивший о выходе на автомобильный рынок с собственной разработкой — тайваньский Foxconn, больше всего известный благодаря производству смартфонов для Apple. Датой основания называют 1974 год — тогда была зарегистрирована фирма Hon Hai Plastics Corporation: как видно из названия, начиналось все с пластмассовых деталей для различной техники.

Ко второму десятилетию XXI века Foxconn подошел в статусе крупнейшего поставщика как компонентов, так и готовой техники для таких известных компаний, как Microsoft, Sony, Cisco, IBM, HP, Compaq и многих других. Есть среди партнеров Foxconn и российские бренды.

Фото: Sony

Не так давно глава Foxconn Ли Йонг-Мэй объявил, что к 2025 году тайваньский концерн собирается производить 5% от общего мирового объема электромобилей. Не собирается останавливаться на достигнутом и подразделение, отвечающее за персональные гаджеты: в планах Йонг-Мэя довести долю Foxconn в мировом выпуске гаджетов (компьютеров, планшетов и смартфонов) до 45%. Фактически Foxconn собирается конкурировать не с самыми раскрученными автомобильными брендами, которые у всех на слуху, а с крупнейшими поставщиками комплектующих и разработчиками готовых конструкций, таких как Magna Steyr и Siemens-Bosch.

Одним из первых проектов Foxconn в автобизнесе стал американский стартап Lordstown Motors. Завод в Огайо раньше принадлежал General Motors, в 2019 году его выкупила компания Lordstown Motors, а в 2022-м производство выкупил Foxconn, причем американский бренд было решено сохранить. Серийный выпуск электрических пикапов Lordstown Endurance стартовал 29 сентября. На очереди новая, пока не рассекреченная модель бренда Fisker — ее будут собирать там же, в Огайо. К списку «клиентов» буквально на днях добавился сам Volkswagen: немцы готовы заключить контракт на сборку внедорожников и пикапов возрождаемой ими марки Scout на американских заводах Foxconn.

Фото: cdn.motor1.com

Оставаться в тени главных автобрендов Foxconn, похоже, не собирается: совместно с другой тайваньской компанией, Luxgen (которая когда-то пыталась выйти на российский рынок) был зарегистрирован лейбл Foxtron Vehicle Technologies. Будут выпускать три модели: семиместный кроссовер Foxtron Model C, хетчбэк Foxtron Model B и пикап Model V.

В Тайване уже объявлен прием заказов на кроссовер, причем там он будет продаваться под названием Luxgen n7. Мощность электромотора — 460 л. с., дальность хода на одной зарядке — 700 км.

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global look Press

Опередить Купертино

Историю Sony рассказывать нет смысла: до сих пор этот японский бренд популярен благодаря домашней электронике, а игровые приставки PlayStation и вовсе стали культовыми. Honda россиянам также отлично знакома, правда, официально ушла с российского рынка еще в 2021 году.

Эти два мировых бренда объявили о совместном проекте Sony Honda Mobility, уже к 2025 году выпустят на североамериканском заводе первые электромобили. Первыми рынками для них станут США и Япония, Европа пока под вопросом. Конкретики по моделям пока нет, однако на серьезные автомобильные амбиции компания Sony намекала еще в 2020 году, когда был представлен первый прототип Vision-S, сначала в кузове легковушки, а потом и в обличье куда более востребованного кроссовера.

Те прототипы были разработаны с помощью специалистов из Magna Steyr и представляли себой не просто концепт-кары, коих немало, а вполне проработанные конструкции, перед премьерой которых были проведены всеобъемлющие испытания. Логично, что японцы из Sony не стали бы тратить деньги на столь сложный проект просто ради демонстрации возможностей.

Но, как пишет западная пресса, есть еще одна причина, почему производство Sony вообще решило принять участие в технологической гонке электрокаров: они хотят опередить... компанию Apple, которая, в свою очередь, также разрабатывает свой автомобиль. Правда, ни единого достоверного изображения «яблочного» аппарата пока нет. Известно лишь, что купертиновцы собираются стать лидерами в области автономных, то есть беспилотных технологий.

Фото: xiaomiadictos.com

Xiaomi тоже в деле

Китайский бренд, так полюбившийся миллионам россиян благодаря доступным и достойным по качеству гаджетам, Xiaomi зарегистрировал автомобильное подразделение Xiaomi Automobile всего год назад и пока не показал готовых прототипов. Первую модель обещают подготовить к 2024 году.

Однако глава Xiaomi Леи Джун уже объявил, что с его компанией придется считаться. По его ожиданиям, в ближайшие годы тенденция в автомобилестроении сместится от механической составляющей к развлекательной электронике, то есть люди перестанут оценивать динамические характеристики машин и будут выбирать бренды, способные производить более совершенные мультимедийные комплексы для автомобилей.

В ближайшей перспективе, по мнению Джуна, 80% производимых в мире электромобилей будут выпускаться пятью крупнейшими компаниями и Xiaomi должна стать одной из этих пяти, причем для того чтобы войти в пятерку лидеров, китайцы рассчитывают выйти на ежегодные тиражи в 10 млн электромобилей. Но выйти на такие масштабы без помощи опытных автопроизводителей невозможно, поэтому Xiaomi ведет переговоры с концерном BAIC о совместной организации производства.