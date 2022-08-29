Падение Запада: автосалон в Чэнду прошел без мировых автогигантов Зато китайские компании показали несколько ярких новинок, которые скоро могут доехать до России

Фото: Shen Bohan/XinHua/Global Look Press

Выставка в Чэнду отразила новую отчетливую тенденцию: китайский автопром больше не желает быть экзотическим и догоняющим. Град новинок локальных брендов это доказывает, особенно на фоне новостей, что продажи западных автогигантов в КНР стремительно падают.

Great Wall Motors

Этот концерн выступил мощным фронтом и привез не только ожидаемые, но и до сих пор «не засвеченные» модели. Бренд Haval, делающий серьезную ставку на развитие российского завода, показал кроссовер, который способен дать бой Volkswagen Tiguan и Skoda Karoq — с последним даже габариты очень похожи. Среднеразмерный SUV привязали к «собачьему» семейству, один из представителей которого, Dargo (в КНР известен как Dagou, или Big Dog), уже вовсю собирают в Тульской области. Новобранец получил «кличку» H-Dog. Внешне — те же нарочито грубые формы, стремящиеся к кубизму, при круглой светотехнике и общей внедорожной стилистике. Однако, кроме того что в салоне стоит более крупный дисплей мультимедийной системы, этот кроссовер знаменателен еще и тем, что у него не будет модификаций без электрической составляющей: только гибриды, а в перспективе, скорее всего, подготовят и чисто электрическую версию. Впрочем, не исключено, что для России позже сделают и обычную версию с традиционным ДВС — но пока это лишь домыслы. Первые партии H-Dog оснастят силовой установкой типа PHEV — она способна проехать на электротяге до 150 км. Совокупная мощность ДВС и электромотора составит 326 л. с., крутящий момент — 530 Нм — для среднеразмерного кроссовера очень многообещающий потенциал.

Фото: Пресс-служба Great Wall Motors H-Dog

Бренд Wey, появление которого в России тоже не исключено, подтвердил намерения удивлять эстетически: кроссовер Dream явно зацепит поклонников классической советской «Победы». Отличное наглядное пособие, как на обычной платформе сделать действительно нечто из ряда вон. Силовая установка — гибридная, максимально схожая с вышеупомянутым H-Dog: 1,5-литровый бензиновый турбомотор в 156 л. с. плюс электромотор, правда, суммарная мощность несколько скромнее — 238 л. с., при внушительном моменте в 520 Нм. Факт, что эту машину показывают уже не в первый раз, а проработка мелких деталей крайне похожа на промышленную, говорит о том, что скоро нечто подобное станут продавать.

Фото: Пресс-служба Great Wall Motors

Еще один представитель семейства Great Wall Motors — марка Ora, руководство которой вполне серьезно намерено укрепиться на европейском рынке. Снова ставка на эстетику и на «больное» для европейцев — на экологию: Ora собирается выйти в Старый Свет с несколькими электромобилями. Новейший образец того, как дизайнеры Wey умеют остроумно интерпретировать уже известные образы, в этот раз немецкие — хетчбэк Lightning Cat. Его уже показывали в статусе прототипа, в Чэнду приехал уже серийный образец. Два электромотора, 408 л. с., запас хода под 700 км и обещанный запуск в Европе уже в 2023 году. Для РФ модель представляет чисто теоретический интерес, а для понимания глобальной стратегии и амбиций Great Wall Motors — вполне прикладной: китайцы не боятся экспериментировать и делать себе имя на таких «репликах» Porsche. Авторы прообраза могут сколько угодно обвинять Ora в плагиате — да, Ora Lightning Cat очень похожа на Panamera, но ни единой идентичной детали нет, а значит, путь к кошелькам европейцев открыт.

Фото: JustAnotherCarDesigner/wikipedia.org Ora Lightning Cat

Chery

Пожалуй, самая активная китайская марка в России показала товарные образцы будущего «убийцы» Toyota Camry — седана Arrizo 8. Типичный азиатский седан: стремительный дизайн, огромные дисплеи в салоне и простор на втором ряду сидений. Вероятность появления в России крайне высока, вопрос только в сроках. На первом этапе этот представитель бизнес-класса, а значит, кандидат на массовые закупки российскими таксопарками на замену и Camry, и Kia K5, и Hyundai Sonata, будет оснащаться 1,6-литровым турбомотором мощностью 197 л. с. — он уже знаком российской аудитории по кроссоверам Exeed TXL, и, по словам одного из сотрудников сервиса китайских машин, пока к этим моторам вообще «нет никаких вопросов», да и в самом Китае Chery регулярно занимает верхние строчки в рейтингах удовлетворенности клиентов, составляемых местным подразделением американского исследовательского бюро J.D.Power. Вероятность добиться успеха у этой модели зависит только от позиционирования, которое пока известно лишь маркетологам Chery. Не исключено, что рублевые цены на Arrizo 8 приятно удивят и частников, и владельцев крупных автопарков.

Фото: Пресс-служба Chery Arrizo 8

Другая новинка, тоже уже анонсированная российской пресс-службой в роли претендента на экспорт в РФ, — гибридный кроссовер Chery Tiggo 7 New Energy — слегка измененный облик, абсолютно новая гибридная начинка из 1,5-литрового ДВС мощностью 156 л. с. и 230 Нм и электромотора в 170 л. с., общая мощность 326 л. с. и момент в 565 Нм. Пока, увы, исчерпывающей информации по технике не раскрыли, но заинтриговали обещаниями запаса хода более 1000 км на одном баке бензина.

Geely

Новый Atlas раскрыт полностью, включая интерьер. Предыдущее в КНР и до сих пор актуальное в России поколение этого кроссовера получилось крайне успешным — выпущено более миллиона автомобилей, причем его конвейерная жизнь не окончена: даже в КНР он пока продается. Второе поколение должно привлечь ярким космическим обликом и прогрессивным интерьером с гигантским 13,2-дюймовым вертикальным дисплеем в центре «торпедо». В плане техники новое примерно всё: платформа CMA от Volvo, увеличенные габариты (4670×1900×1705 мм), турбомоторы 1,5 (181 л. с.) и 2,0 (218 л. с.), передний (на первое время) привод и мощный вычислительный комплекс Geely Galaxy Os Air, отвечающий за всю бортовую электронику, включая систему автономного вождения третьего уровня (машина уже умеет самостоятельно разгоняться и тормозить, менять полосы движения, но еще требует внимания водителя).

Фото: geely-motors.com Atlas II

Российское отделение Geely пока воздерживается от комментариев по срокам появления Atlas II в России — анонсированный еще в прошлом году Monjaro до сих пор до нас не добрался, хоть и прошел сертификацию и тяжелые испытания по самым плохим дорогам страны.

Передел автомира

Разумеется, это далеко не все новинки автовыставки в Чэнду. Всего в 2022 году там заявлено более 50 мировых премьер, причем все они — локальных брендов, и это — самое наглядное доказательство, что китайский автопром перешел на качественно новый уровень. Chery, Geely, Great Wall теперь не догоняют европейских или японских конкурентов, а идут вровень, уже нередко задавая новые тренды.

Пока условный евробренд до сих пор причисляет дисплей вместо приборов к привилегиям и ставит эту деталь в списки опций, многие новинки из КНР уже располагают тремя полноцветными экранами только на передней панели. Многие цифровые гиганты вроде Xiaomi и Baidu заявляют о коллаборациях с производителями чипов и готовят автоэлектронику нового поколения — тот же Geely Atlas II уже использует в бортовом ПК мощные процессоры Qualcomm с полноценными графическими ускорителями.

Фото: Shen Bohan/XinHua/Global Look Press

Но главный, поистине тектонический сдвиг стратегии всего автопромышленного комплекса Китая не анонсируется, но приводится в исполнение: в стране постепенно закрываются совместные предприятия с ведущими западными участниками. Свежий пример — прекращение производства Jeep на заводах группы GAC в Гуанчжоу. Глава концерна Stallantis Карлос Таварес в интервью Bloomberg заявил, что закрытие производства Jeep вызвано гораздо более серьезными причинами, чем низкими продажами. По его словам, главными конкурентами Stellantis являются General Motors и Volkswagen и он не хотел бы оказаться на их месте, если рассматривать стратегию развития бизнеса в КНР. На авторынке КНР уже наблюдается серьезное изменение спроса: популярность местных марок автомобилей растет, спрос на глобальную продукцию снижается.

Volkswagen прогнозирует рост авторынка КНР до 30 млн новых автомобилей к 2030 году и предпринимает все усилия, чтобы занять там серьезную долю, но статистика последних лет показывает, что спрос падает: в 2019 году VW продал в КНР 4,2 млн машин, в 2021-м — 3,3 млн, а первое полугодие 2022-го отмечено новым падением — 1,47 млн за шесть месяцев.

General Motors все еще пытается развивать китайские подразделения Buick и Wuling, но статистика неумолима: по данным за второй квартал 2022 года, падение продаж относительно 2020-го составило 35,5%.

Казалось бы, все эти снижения можно всецело списать на два с лишним года пандемии, дефицита комплектующих и падения производства, но, как утверждают многие рыночные аналитики, в КНР уже сильно изменилась структура спроса: покупатели все чаще выбирают местные бренды, особенно на фоне агрессивной риторики Европы и Америки по вопросам конфликта вокруг Тайваня.

По данным Reuters, доля иностранных автопроизводителей в КНР снизилась с 60–70% в 2020–2021 годах до 52% за первый квартал 2022 года. Растет доля электромобилей: в 2021 году в КНР было продано 5,6 млн машин на батарейках, причем, по данным издания The Manufacturer, из десяти самых популярных моделей только две были не китайского происхождения — это Tesla Model 3 и Model Y.