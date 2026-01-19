Автоэксперт назвал лучшие дни недели для путешествий на машине

При поездке по платным трассам можно сильно сэкономить, если отправиться в путешествие в понедельник–четверг, а не в пятницу-воскресенье, рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич. По его словам, экономия может быть около 20%.

Например, если ехать из Санкт-Петербурга к Черному морю, то проезд по платным дорогам в понедельник–четверг обойдется в 10 924 руб. в одну сторону, а кто едет в выходные, тот заплатит 12 644 руб. Но правило «рабочих дней» работает не всех направлениях. Например, проезд по трассе М-12 «Восток» из Москвы в Казань будет стоить одинаково все зависимости от дня недели, — рассказал Гайдукевич.

Кроме того, эксперт рекомендовал рассчитывать свою поездку так, чтобы проезжать крупные города, где могут быть пробки, рано утром или ночью. Гайдукевич объяснил, что пустую Москву можно проехать быстро и по бесплатному МКАДу. А если на дорогах в столице в районе восьми баллов, то ехать придется долго и через платный Московский скоростной диаметр.

