Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 12:15

Автоэксперт назвал лучшие дни недели для путешествий на машине

Автоэксперт Гайдукевич посоветовал грамотно выбирать дни недели для поездок

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

При поездке по платным трассам можно сильно сэкономить, если отправиться в путешествие в понедельник–четверг, а не в пятницу-воскресенье, рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич. По его словам, экономия может быть около 20%.

Например, если ехать из Санкт-Петербурга к Черному морю, то проезд по платным дорогам в понедельник–четверг обойдется в 10 924 руб. в одну сторону, а кто едет в выходные, тот заплатит 12 644 руб. Но правило «рабочих дней» работает не всех направлениях. Например, проезд по трассе М-12 «Восток» из Москвы в Казань будет стоить одинаково все зависимости от дня недели, — рассказал Гайдукевич.

Кроме того, эксперт рекомендовал рассчитывать свою поездку так, чтобы проезжать крупные города, где могут быть пробки, рано утром или ночью. Гайдукевич объяснил, что пустую Москву можно проехать быстро и по бесплатному МКАДу. А если на дорогах в столице в районе восьми баллов, то ехать придется долго и через платный Московский скоростной диаметр.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин рассказал, какая «незамерзайка» разрешена в России. По его словам, стоимость легальной жидкости составляет от 500 рублей за 5 литров, а в России допускается только стеклоочиститель на изопропиловом спирте.

автомобили
платные трассы
экономия
советы
водители
Ярослав Ломакин
Я. Ломакин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Судороги и галлюцинации»: ВСУ предрекли череду смертей от голода и холода
В Госдуме предложили приравнять фельдшеров скорой к сотрудникам полиции
Бабиш указал на ошибку Евросоюза по отношению к России
Один человек погиб при взрыве газа под Челябинском
«Не хочу жаловаться»: беременная Лерчек прибыла в суд
Сергей Лазарев напугал фанатов заявлением о редкой болезни
В Приморье появился на свет маленький «гигант»
Военэксперт ответил, о каком наступлении ВСУ мог говорить Сырский
Москалькова рассказала детали переговоров с омбудсменом Украины в Женеве
Молодежь из России начала массово покупать жилье за Полярным кругом
Появились кадры взрыва гранаты в центре МВД в Сыктывкаре
Экс-главу Владимира отправили в тюрьму за крупную взятку
Пункты запуска БПЛА ВСУ по России оказались под ударом
В Госдуме оценили идею о продлении работы детских садов до 20:00
«Трудно разделить»: Лукашенко раскрыл, в чем Россия и Белоруссия едины
Автоэксперт назвал лучшие дни недели для путешествий на машине
Насиловал на Олимпиаде: пловца-чемпиона обвинили в растлении дочери тренера
Три иномарки вспыхнули рядом с жилым домом в Петербурге
В России собираются прибегнуть к помощи ИИ для фильтрации интернет-трафика
Российские бойцы освободили два населенных пункта в зоне СВО
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой
Общество

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.