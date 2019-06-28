https://static.news.ru/photo/82587efa-9b4d-11e9-ad23-fa163e074e61_1024.jpg Мик Шумахер Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Сын семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе «Формулы-1» Михаэля Шумахера Мик проведёт заезд на болида «Феррари».

Как сообщает Crash , на этом болиде его отец завоевал титул в 2004 году

27 июля немец проведет демозаезды перед квалификацией Гран-при Германии на трассе «Хоккенхаймринг».

В конце декабря 2013 года гонщик серьёзно пострадал во время катания на лыжах во французском Мерибеле. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму со множественными повреждениями. Последние пять лет Шумахер восстанавливается в своём швейцарском особняке.

В декабре 2018-го стало известно, что спортсмен больше не прикован к постели и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции лёгких.

Ранее News.ru сообщал, что руководство автогонок серии «Формула-1» хочет расширить календарь ещё на два новых этапа. Соревнования могут вернуться в марокканский город Марракеш и на трассу «Кьялами» в ЮАР.