Сын семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе «Формулы-1» Михаэля Шумахера Мик проведёт заезд на болида «Феррари».
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27 июля немец проведет демозаезды перед квалификацией Гран-при Германии на трассе «Хоккенхаймринг».
В конце декабря 2013 года гонщик серьёзно пострадал во время катания на лыжах во французском Мерибеле. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму со множественными повреждениями. Последние пять лет Шумахер восстанавливается в своём швейцарском особняке.
В декабре 2018-го стало известно, что спортсмен больше не прикован к постели и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции лёгких.
Ранее News.ru сообщал, что руководство автогонок серии «Формула-1» хочет расширить календарь ещё на два новых этапа. Соревнования могут вернуться в марокканский город Марракеш и на трассу «Кьялами» в ЮАР.