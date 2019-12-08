Российский гонщик Роберт Шварцман, который в следующем сезоне будет выступать в «Формуле-2», считает, что он лучше своего партнёра по команде немецкого пилота Мика Шумахера.
Я знаю, что я сильнее Мика как пилот и быстрее, поэтому важно сразу начать работу в правильном направлении и в следующем году всем доказать, кто я такой, —
цитируетШварцмана F1News.ru.
Ранее NEWS.ru писал, что Шварцман был назван лучшим новичком 2018 года по версии Международной автомобильной федерации (ФИА). Однако позднее выяснилось, что этот титул россиянин получил по ошибке.
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