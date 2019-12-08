https://static.news.ru/photo/94c0a4f6-19e1-11ea-9461-fa163e074e61_660.jpg Роберт Шварцман Фото: James Gasperotti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский гонщик Роберт Шварцман, который в следующем сезоне будет выступать в «Формуле-2», считает, что он лучше своего партнёра по команде немецкого пилота Мика Шумахера.

Я знаю, что я сильнее Мика как пилот и быстрее, поэтому важно сразу начать работу в правильном направлении и в следующем году всем доказать, кто я такой, — цитирует Шварцмана F1News.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что Шварцман был назван лучшим новичком 2018 года по версии Международной автомобильной федерации (ФИА). Однако позднее выяснилось, что этот титул россиянин получил по ошибке.