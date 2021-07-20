Российский гонщик «Формулы-3» признался, что у него нет водительских прав

Российский пилот французской команды ART, выступающий в «Формуле-3», Александр Смоляр признался, что не имеет водительского удостоверения. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Пилот «Формулы-3» отметил, что его можно встретить на дорогах, однако не в качестве воителя.

Нет, у меня нет ни прав, ни машины. Желание получить права, безусловно, есть, так как я устал ездить на метро, — сказал Смоляр.

20-летний россиянин занимает шестое место в общем зачёте «Формулы-3».

Ранее сообщалось, что голландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен врезался в британца Льюиса Хэмилтона («Мерседес») на первом круге Гран-при Великобритании «Формулы-1», после чего попал в аварию.