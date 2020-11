Роли разные, судьба одна: Хэмилтон и Квят близки к завершению карьеры

Предстоящий гоночный уик-энд может стать для пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона очередным доказательством того, что он непобедим. 35-летнему гонщику даже стараться особо не придётся, ведь трасса сама благоволит успеху. Тем не менее вопрос о его дальнейшей карьере всё ещё остаётся открытым. Как и для российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята. Что происходит с пилотами и подготовил ли какие-то сюрпризы «Стамбул-Парк» — в материале NEWS.ru.

Льюис Хэмилтон и его дальнейшее существование в «Королевских гонках»

Льюис сделал всё, чтобы войти в историю «Формулы-1» лучшим гонщиком. А после того, как британец побил всевозможные рекорды Михаэля Шумахера, вопросов к нему не осталось. Так что можно расслабиться, что, кажется, и намерен сделать Хэмилтон. В конце концов, он сам заявил, что не уверен в необходимости дальнейших выступлений. Всё это не похоже на реальность, учитывая, что исполнительный директор «Мерседес» Тото Вольф уверяет болельщиков и СМИ, что контракт с лидером команды будет продлён по окончании сезона, до которого осталось всего ничего. Забавно, что сам Вольф с командой соглашение о сотрудничестве до сих пор не продлил.

Это не первый случай в истории «Королевских гонок», когда пилот, выиграв титул, уступает своё место молодым и не таким опытным. Например, Нико Росберг, который также выступал за «серебряные стрелы», после безоговорочного чемпионства объявил о завершении карьеры. Правда, с Хэмилтоном по заслугам сравнивать его точно нельзя, как минимум из-за количества титулов. Их у немца насчитывалось в семь раз меньше, да и на момент завершения карьеры он был несколько моложе британца.

Льюису уже не с кем бороться, кроме себя. Но есть ли в этом стимул для самого спортсмена? Сейчас, кажется, будто для пилота стала важнее политика и общественный активизм. Вспомните только, как он выступал за движение «Black Lives Matter» и продолжает это делать перед каждой гонкой и после каждого своего финиша. Так что мы не удивимся, если он объявит о завершении карьеры в пользу своих новых увлечений.

Как изменится «Формула-1» после ухода Хэмилтона

Представим, что Льюис всё-таки помашет всем болельщикам и хейтерам ручкой. Лишившись британца, «Формула-1» только преобразится, а борьба за чемпионство станет не на жизнь, а на смерть. Его коллега Валттери Боттас, выигравший пока только две гонки, способен выйти вперёд. Но надолго ли? Ему в спину то и дело дышит молодой и голодный до побед Макс Ферстаппен, который уступает финну только из-за механических проблем «Ред Булла». Думается, что по окончании сезона команда не просто обдумает все ошибки, но и исправит их ради своего же блага. И вот тогда, как говорится, Show must go on, но уже с новой силой. «Мерседесу», бесспорно, придётся укрепиться пилотом, который будет также выражать потенциал команды в виде готовности прикрыть, как это практически всё время делал Боттас. Но захочет ли новый пилот быть тенью старого? Да и руководство вряд ли сразу даст установку уступать место 31-летнему спортсмену. Думается, что команда бросит обоих на междоусобное растерзание, чтобы понять, на кого лучше ориентироваться. И там будет наблюдаться разлад, голландец из «Ред Булла», на которого давно сделаны все ставки, возьмёт верх.

Даниил Квят и его разрушение иллюзий

Даниил Квят Dppi/Antonin Vincent/Global Look Press

С уходом Квята «Формула-1» не потеряет ровным счётом ничего. Тем более на его место придут два российских пилота — Роберт Шварцман и Никита Мазепин, которые в «Формуле-2» показывают восхитительные результаты.

Сам россиянин долгое время то отмалчивался, то отшучивался относительно продления контракта с «Альфа Таури» и «Ред Булл». А перед Гран-при Эмилии-Романьи и вовсе признал, что до конца будет выжимать из себя всё возможное. В итоге пилот занял четвёртое место и показал, пожалуй, лучшую гонку за последние несколько лет.

Но на днях Квят всё-таки признался, шанс упустить и синицу в руке слишком высок.

У меня нет иллюзий по поводу всей сложности ситуации. На самом деле, шансы невелики, конечно. Знаю, существует большая вероятность того, что в следующем году меня здесь может уже не быть. В Имоле я не думал об этом. Я старался выдать хороший результат для команды. Я думаю только о том, как добиться лучшего результата для себя и для команды. В эпоху пандемии никогда не знаешь, что может произойти. Нужно всегда быть наготове. Хочется, чтобы команда запомнила тебя в хорошем свете. Нужно давить до конца, — признался российский гонщик Autosport.

Эти слова похожи, скорее, на исповедь человека, не просто принявшего ситуацию, но и смирившегося с роком судьбы.

Тем не менее он продолжает гнуть свою линию про битву. Правильно, конечно. Уходить из лучших гонок нужно с высоко поднятой головой, но вот задумываться об этом Квят начал, к сожалению, слишком поздно. Но даже если он повторит успех двухнедельной давности, ситуация не поменяется. На него перестали рассчитывать, это совершенно очевидно. Изменить ход истории может только небывалая удача. Единственное, что может спасти россиянина, это сорвавшийся по каким-то причинам контракт с японцем Цунодой.

Да и сам Квят должен понимать, что «Альфа Таури» — это всего лишь трамплин перед попаданием в «Ред Булл». Это не та команда, где нужно задерживаться. Если это происходит, то можно прощаться со своей карьерой, что, собственно, и происходит сейчас. Меж тем, если Пьер Гасли пробудет в «Таури» ещё несколько сезонов и не найдёт команду классом выше, то не исключено, что француза ждёт такая же судьба. Но это будет всяко позже.

Так, а что с Гран-при?

Турецкий автодром является одним из лучших произведений искусства, серьёзно. Архитекторы собрали всё, что только можно: и крутые повороты, и перепады высот, и просто удивительные виражи. При этом они позаботились о накале страстей. Есть места, где невозможно сильно разогнаться, учитывая медленный поворот. То есть это выглядит примерно так: пилот набирает скорость по длинной прямой, но медленно нажимает на тормоз перед слишком медленный поворотом. Это придаёт трассе уникальность, а пилоты сражаются друг с другом на каждом кругу. Так что обгонов ожидать точно стоит, как и аварий, по традиции (при том, что зоны безопасности просто огромны).

Тем не менее «Стамбул-Парк» не считается сверхсложным, несмотря на то, что трасса невероятно нагружает шины. Но ждать чего-то необычного вновь не стоит. Кажется, первая тройка уже давно определена. Но середина гонки, как и на Гран-при Эмилии-Романьи, потреплет нервы любителям автоспорта.