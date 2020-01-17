https://static.news.ru/photo/f1e5971a-39d3-11ea-a594-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин поздравил членов российской команды «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова, Андрея Макеева и Игоря Леонова, которые стали победителями ралли-марафона «Дакар-2020» в зачёте грузовиков.

Глава государства отметил, что спортсмены «уверенно прошли все этапы» турнира, проявив «упорство, командную сплочённость, нацеленность на результат». Члены экипажа «продемонстрировали огромные возможности и мощный потенциал отечественной автомобильной техники», сказано в тексте поздравления, опубликованном на сайте Кремля.

Президент пожелал новых свершений и спортивной удачи, отметив, что нынешний триумф стал «настоящим подарком для многочисленных болельщиков».

42-й ралли-марафон «Дакар-2020» завершился в Саудовской Аравии 17 января. Борьбу за главную награду — «Золотого бедуина» — вёл 351 экипаж: 170 мотоциклов и квадроциклов, 134 автомобиля и багги, 47 грузовиков. Среди участников ралли-марафона были 13 женщин.

Как писал NEWS.ru, экипаж под управлением Каргинова стал победителем «Дакара-2020». За всю историю соревнований экипажи «КАМАЗ-мастер» 17 раз становились победителями ралли-рейда.