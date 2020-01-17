Президент Владимир Путин поздравил членов российской команды «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова, Андрея Макеева и Игоря Леонова, которые стали победителями ралли-марафона «Дакар-2020» в зачёте грузовиков.
Глава государства отметил, что спортсмены «уверенно прошли все этапы» турнира, проявив «упорство, командную сплочённость, нацеленность на результат». Члены экипажа «продемонстрировали огромные возможности и мощный потенциал отечественной автомобильной техники», сказано в тексте поздравления,
Президент пожелал новых свершений и спортивной удачи, отметив, что нынешний триумф стал «настоящим подарком для многочисленных болельщиков».
42-й ралли-марафон «Дакар-2020» завершился в Саудовской Аравии 17 января. Борьбу за главную награду — «Золотого бедуина» — вёл 351 экипаж: 170 мотоциклов и квадроциклов, 134 автомобиля и багги, 47 грузовиков. Среди участников ралли-марафона были 13 женщин.
Как писал NEWS.ru, экипаж под управлением Каргинова стал победителем «Дакара-2020». За всю историю соревнований экипажи «КАМАЗ-мастер» 17 раз становились победителями ралли-рейда.
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