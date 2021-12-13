«Позор для всего спорта»: брат Хэмилтона об итогах гонки в Абу-Даби

Николас Хэмилтон, брат семикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона, заявил, что истинным чемпионом «Формулы-1» является Льюис. По его мнению, Международная федерация гонок (FIA) нарушила собственные правила, её поведение — позор для всего спорта. Своими мыслями Николас поделился на странице в Instagram.

Льюис — истинный чемпион! ФИА нарушила свои собственные правила, что является позором для всего нашего спорта. Тем не менее, несмотря на то что с ними плохо обошлись, Хэмилтоны смирились с поражением, — написал Николас Хэмилтон.

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем заключительного этапа Гран-при «Формулы-1» сезона-2021 в Абу-Даби. Вторым пришёл главный соперник нидерландца, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Эта победа позволила Ферстаппену впервые в карьере выиграть титул чемпиона мира «Формулы-1».

Перед стартом гонки голландец имел равное количество очков с Хэмилтоном и опережал его по дополнительным показателям. Гонщик «Ред Булла» на последнем круге опередил британца и выиграл титул с отрывом в восемь очков. На его счету 395,5 балла в общем зачёте, у Хэмилтона — 387,5.

Ранее сообщалось, что российский гонщик Никита Мазепин пропустил гонку в Абу-Даби из-за положительного теста на коронавирус. Россиянину предстоит уйти на самоизоляцию.