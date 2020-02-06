https://static.news.ru/photo/d7d44bc4-48dc-11ea-9e6a-fa163e074e61_660.jpg Антонио Джовинацци Фото: HOCH ZWEI/Global Look Press

Пилот команды «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском.

Гонщик «Формулы-1» подарил Папе копию своего гоночного шлема, а также обсудил важность спорта для молодёжи.

Это был сильный и эмоциональный опыт, потому что иметь возможность лично познакомиться с Папой и поговорить с ним — это нечто неописуемое, — цитирует Джовинацци La Gazzetta dello Sport.

Он отметил, что для его семьи вера всегда была главной ценностью в жизни.

Ранее глава команды «Мерседес» Тото Вольфф заявил, что немецкий коллектив останется в «Формуле-1» в 2021 году, писал NEWS.ru.