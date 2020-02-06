Пилот команды «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском.
Гонщик «Формулы-1» подарил Папе копию своего гоночного шлема, а также обсудил важность спорта для молодёжи.
Это был сильный и эмоциональный опыт, потому что иметь возможность лично познакомиться с Папой и поговорить с ним — это нечто неописуемое, — цитирует Джовинацци La Gazzetta dello Sport.
Он отметил, что для его семьи вера всегда была главной ценностью в жизни.
Ранее глава команды «Мерседес» Тото Вольфф заявил, что немецкий коллектив останется в «Формуле-1» в 2021 году, писал NEWS.ru.
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