Не зря преклонял колено: как Хэмилтон столкнулся с расизмом Звезду «Формулы-1» оскорбил трехкратный чемпион мира Нельсон Пике

Фото: Antonin Vincent / Dppi/Dppi/Global Look Press

Льюис Хэмилтон

В «Формуле-1» разгорелся масштабный расистский скандал. Звездного пилота Льюиса Хэмилтона назвали негром. И сделал это не абы кто, а прославленный гонщик, трехкратный чемпион мира Нельсон Пике. Почему бразилец обрушился с оскорблениями на Хэмилтона и как на это отреагировала общественность?

Нельсон вступился за бойфренда дочери

Накануне в бразильской прессе появились отрывки из старого интервью Нельсона Пике с журналистом Рикардо Оливейра. У бразильского пилота поинтересовались мнением относительно столкновения Хэмилтона с Максом Ферстапеным на Гран-при Великобритании в сезоне-2021. Пике не стал церемониться. Он обвинил Хэмилтона в грязной борьбе и между прочим несколько раз назвал его «neguinho». На русский язык это можно перевести как «ниггер» или «негр».

Фото: HOCH ZWEI/imago sportfotodienst/Global Look Press Нельсон Пике (справа)

Чем вызваны эмоции Нельсона, можно понять. Ферстаппен — парень его дочери Келли. В той гонке Хэмилтон и Ферстаппен столкнулись на высокой скорости на первом круге. Итог — нидерландца отправили в больницу на осмотр, а британцу, которого все-таки признали виновным в столкновении, выписали штраф в 10 секунд. Впрочем, это никак не повлияло на результат. Хэмилтон все равно стал победителем в той гонке.

Борец с расизмом столкнулся с расизмом

Естественно, слова Пике в адрес Хэмилтона очень срезонировали. Расистские проявления очень жестко осуждаются в спортивном сообществе. Сам Хэмилтон является одним из лидеров (в спорте уж точно) борьбы с расизмом. Он многократно выступал публично на эту тему и по сей день активно поддерживает движение Black Lives Matter, преклоняя одно колено перед каждым стартом. Однако позиция спортсмена не смогла обезопасить даже его от дискриминации.

Хэмилтон уже отреагировал на слова Пике. Он сделала сразу несколько публикаций на этот счет. Одна из них вышла на португальском языке. Главный посыл пилота такой: нужно не просто осуждать любые проявления расизма, но и предпринимать жесткие меры против этого.

Это больше, чем просто язык. Это архаичное мышление должно измениться, и ему нет места в нашем спорте. Меня окружали такие взгляды и цели всю мою жизнь. У меня было достаточно времени, чтобы научиться. Пришло время действовать, — написал пилот в аккаунте в Twitter.

Реакция общественности

На сторону британца встали многие: от коллег по цеху до известных писателей. Конечно, отреагировали на скандальную ситуацию и главные гоночные организации. «Формула-1» отметила, что расистским высказываниям нет места в цивилизованном обществе, а также напомнила невероятную важность фигуры Хэмилтона в их виде спорта. В Международной автомобильной ассоциации высказались аналогичным образом.

Не остались в стороне и представители «Мерседес».

Льюис возглавляет усилия нашего спорта по борьбе с расизмом и является настоящим поборником разнообразия на треке и за его пределами. Вместе мы разделяем видение многообразия и инклюзивности в автоспорте, и этот инцидент подчёркивает фундаментальную важность дальнейшего стремления к светлому будущему, — говорится в заявлении организации.

Большой общественный резонанс нисколько не смутил трехкратного чемпиона мира. Извинений от Нельсона Пике так и не последовало. Более того, племянник известного гонщика (Ферстаппен) даже попытался оправдать своего родственника. Родриго отметил, что у них в семье часто использовалось слово «neguinho» и оно не носило негативного контекста. Наоборот, это обращение воспринималось как «проявления любви».

Фото: Hoch Zwei/zuma/ТАСС Макс Ферстаппен

Но не все в Бразилии поддержали подобную трактовку. Нашлись и те, кто публично осудил поведение Пике. Так известный писатель Пауло Коэльо принес извинения Хэмилтону от всего бразильского народа. К слову, за несколько недель до расистского скандала Хэмилтон был признан почётным гражданином Бразилии. Неудобно как-то получилось, не правда ли?

Хоть ситуация неприятная, но поведение Нельсона Пике не должно удивлять. Бразилец давно имеет репутацию скандалиста и человека, который не особо задумывается, о чем говорит. Как-то Пике назвал жену Найджела Мэнселла уродиной, а выдающегося гонщика Айортона Сенну — геем. Сегодня под удар попал Хэмилтон. Бразилец не просто оскорбил звездного пилота, он задел самую болезненную тему из всех возможных. Было это сделано случайно или преднамеренно — большой вопрос. Но учитывая, что гонщик до сих пор не принес извинения, он вряд ли раскаивается в своих словах.